https://arabic.sputniknews.com/20220310/الخارجية-الصينية-موقفنا-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-مستقل-وموضوعي-1059704544.html
الخارجية الصينية: موقفنا بشأن الوضع في أوكرانيا مستقل وموضوعي
الخارجية الصينية: موقفنا بشأن الوضع في أوكرانيا مستقل وموضوعي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الخميس، بأن بلاده تتبنى موقفا موضوعيا ومستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T08:10+0000
2022-03-10T08:10+0000
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سبوتنيك. وقال لي جيان في إفادة صحفية إن: "الصين تتخذ دائما موقفا موضوعيا وحياديا بشأن القضية الأوكرانية، وقد كونت رأيها المستقل على أساس جوهر المشكلة، كما لعبت دورا بناء في تعزيز السلام والمفاوضات".وبحسب الدبلوماسي الصيني، فإن بكين تدعم الاجتماع المرتقب لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني ودميترو كوليبا في تركيا.ومن المقرر عقد الاجتماع بين لافروف وكوليبا ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا في وقت لاحق اليوم الخميس.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا بعد وصوله إلى تركيا، وذلك تمهيدا للقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا.وغرد وزير الخارجية التركي على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" كاتبا: "قبل الاجتماع الثلاثي عقدنا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا".ويلتقي أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل ساعات من المفاوضات المعلنة بين الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الخارجية الصينية: موقفنا بشأن الوضع في أوكرانيا مستقل وموضوعي
08:10 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الخميس، بأن بلاده تتبنى موقفا موضوعيا ومستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية.
سبوتنيك
. وقال لي جيان في إفادة صحفية إن: "الصين تتخذ دائما موقفا موضوعيا وحياديا بشأن القضية الأوكرانية، وقد كونت رأيها المستقل على أساس جوهر المشكلة، كما لعبت دورا بناء في تعزيز السلام والمفاوضات".
وبحسب الدبلوماسي الصيني، فإن بكين تدعم الاجتماع المرتقب لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني ودميترو كوليبا في تركيا.
وأضاف أن "الصين ترحب بكل الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا الهادفة إلى تحقيق السلام، بما في ذلك الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا".
ومن المقرر عقد الاجتماع بين لافروف وكوليبا ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا في وقت لاحق اليوم الخميس.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو
، اليوم الخميس أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا بعد وصوله إلى تركيا، وذلك تمهيدا للقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا.
وغرد وزير الخارجية التركي على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" كاتبا: "قبل الاجتماع الثلاثي عقدنا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا".
ويلتقي أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل ساعات من المفاوضات المعلنة بين الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأوكرانيا.