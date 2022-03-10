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https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-الهدف-من-الأبحاث-البيولوجية-للبنتاغون-نقل-الجراثيم-عن-طريق-الطيوربين-أوكرانيا-وروسيا-1059702883.html
الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا
الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T07:44+0000
2022-03-10T08:03+0000
روسيا
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وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "المختبرات البيولوجية الأمريكية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "الهدف من الأبحاث البيولوجية التي مولها البنتاغون في أوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة".وأضاف قائلا: "الولايات المتحدة نفذت مشروعًا في أوكرانيا لدراسة انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا". وتابع كوناشينكوف: "في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها".وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".
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الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا

07:44 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 10.03.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "المختبرات البيولوجية الأمريكية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "الهدف من الأبحاث البيولوجية التي مولها البنتاغون في أوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة".
وأضاف قائلا: "الولايات المتحدة نفذت مشروعًا في أوكرانيا لدراسة انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا".
وتابع كوناشينكوف: "في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها".
وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".
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