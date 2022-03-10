https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-البوليفي-السابق-كييف-ارتكبت-جرائم-ضد-الإنسانية-بقتل-14-ألف-مدني-منذ-2014-1059698070.html

الرئيس البوليفي السابق: كييف ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بقتل 14 ألف مدني منذ 2014

الرئيس البوليفي السابق: كييف ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بقتل 14 ألف مدني منذ 2014

قال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بقتل 14 ألف مدني موالٍ لروسيا في شرق البلاد منذ عام 2014. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T03:29+0000

2022-03-10T03:29+0000

2022-03-10T03:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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لاباز- سبوتنيك. وقال موراليس لوكالة "سبوتنيك": "منذ عام 2014، لقي 14 ألف شخص مصرعهم في أوكرانيا. لقد قتلت [كييف] من كانوا موالين لروسيا، هذه جريمة ضد الإنسانية".وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/وصول-طائرة-مساعدات-إنسانية-إلى-شعبي-دونيتسك-ولوغانسك-فيديو-1059619037.html

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أخبار أوكرانيا