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الرئيس الفرنسي: سنتواصل مع بوتين للتوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا
الرئيس الفرنسي: سنتواصل مع بوتين للتوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:40+0000
2022-03-10T17:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحافية قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.وقال الرئيس الفرنسي: "لا أرى أي حل للأيام القادمة ولكن سنتحدث مرة أخرى مع بوتين، وعلينا أن نتوصل أولًا لاتفاق وقف إطلاق النار لحماية الأوكرانيين وهذا الهدف الرئيسي".وأضاف ماكرون: "علينا أن نعد خطة للصمود الاقتصادي والأيام القادمة ستمكننا من تقييم النقاط التي تأثرت بالحرب (في أوكرانيا) بشكل مباشر أو غير مباشر، ونحتاج لاستراتيجية استثمار أوروبية".أكد الرئيس الفرنسي ضرورة اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على الوتيرة التي يمكن أن يستغني بها الاتحاد نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تحظر-تصدير-الحبوب-حتى-31-أغسطس-1059737621.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

الرئيس الفرنسي: سنتواصل مع بوتين للتوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا

17:40 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحافية قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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17:15 GMT
وقال الرئيس الفرنسي: "لا أرى أي حل للأيام القادمة ولكن سنتحدث مرة أخرى مع بوتين، وعلينا أن نتوصل أولًا لاتفاق وقف إطلاق النار لحماية الأوكرانيين وهذا الهدف الرئيسي".
وأضاف ماكرون: "علينا أن نعد خطة للصمود الاقتصادي والأيام القادمة ستمكننا من تقييم النقاط التي تأثرت بالحرب (في أوكرانيا) بشكل مباشر أو غير مباشر، ونحتاج لاستراتيجية استثمار أوروبية".
أكد الرئيس الفرنسي ضرورة اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على الوتيرة التي يمكن أن يستغني بها الاتحاد نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي.
وفيما يتعلق بطلب أوكرانيا الانضمام السريع للاتحاد الأوروبي، قال ماكرون، إنه يعتقد بأنه من غير الواقعي الدخول في مفاوضات العضوية مع دولة في حالة حرب، على حد وصفه.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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