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الرئيس اللبناني: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها مايو المقبل
الرئيس اللبناني: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها مايو المقبل
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التزام بلاده بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في مايو/ أيار المقبل. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:11+0000
2022-03-10T12:11+0000
أخبار لبنان
الانتخابات اللبنانية
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وحسب بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، فقد أكد عون أن الانتخابات ستجري في موعدها المحددوحسب البيان فإن تصريحات عون جاءت خلال لقائه في القصر الرئاسي في بعبدا، بالمنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ جوانا رونيكا.ولفت البيان إلى "التزام لبنان بالعمل على إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها في 15 أيّار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ لإقرار خطّة التّعافي الاقتصادي والمالي".وأشار عون كذلك إلى التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701، ودعم عمل "اليونيفيل" بالتّنسيق مع ​الجيش اللبناني​".ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية فإن المسؤولة الأممية أعربت عن ارتياحها للدّعم الّذي تلقته من رئيس الجمهوريّة، في عملها كمنسّقة خاصّة للأمم المتحدة في لبنان، على حد قولها.يشار إلى أن رونيكا تستعد لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس/ آذار الجاري، عن الأوضاع في لبنان وما يتعلّق بتنفيذ ​القرار 1701​.
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أخبار لبنان, الانتخابات اللبنانية

الرئيس اللبناني: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها مايو المقبل

12:11 GMT 10.03.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التزام بلاده بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في مايو/ أيار المقبل.
وحسب بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، فقد أكد عون أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
وحسب البيان فإن تصريحات عون جاءت خلال لقائه في القصر الرئاسي في بعبدا، بالمنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ جوانا رونيكا.
ولفت البيان إلى "التزام لبنان بالعمل على إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها في 15 أيّار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ لإقرار خطّة التّعافي الاقتصادي والمالي".
وأشار عون كذلك إلى التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701، ودعم عمل "اليونيفيل" بالتّنسيق مع ​الجيش اللبناني​".
ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية فإن المسؤولة الأممية أعربت عن ارتياحها للدّعم الّذي تلقته من رئيس الجمهوريّة، في عملها كمنسّقة خاصّة للأمم المتحدة في لبنان، على حد قولها.
يشار إلى أن رونيكا تستعد لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس/ آذار الجاري، عن الأوضاع في لبنان وما يتعلّق بتنفيذ ​القرار 1701​.
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