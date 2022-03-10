الرئيس اللبناني: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها مايو المقبل
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التزام بلاده بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في مايو/ أيار المقبل.
وحسب بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، فقد أكد عون أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
الرئيس عون عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا رونيسكا الأوضاع العامة عشيّة سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701 pic.twitter.com/wtfrVi12ir— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2022
وحسب البيان فإن تصريحات عون جاءت خلال لقائه في القصر الرئاسي في بعبدا، بالمنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا.
ولفت البيان إلى "التزام لبنان بالعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيّار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطّة التّعافي الاقتصادي والمالي".
وأشار عون كذلك إلى التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701، ودعم عمل "اليونيفيل" بالتّنسيق مع الجيش اللبناني".
الرئيس عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي المالي— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2022
ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية فإن المسؤولة الأممية أعربت عن ارتياحها للدّعم الّذي تلقته من رئيس الجمهوريّة، في عملها كمنسّقة خاصّة للأمم المتحدة في لبنان، على حد قولها.
يشار إلى أن رونيكا تستعد لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس/ آذار الجاري، عن الأوضاع في لبنان وما يتعلّق بتنفيذ القرار 1701.