https://arabic.sputniknews.com/20220310/السعودية-تلغي-شرط-التحقق-من-حالة-التحصين-لدخول-الحرمين-1059714565.html
السعودية تلغي شرط التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين
السعودية تلغي شرط التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين
قررت السلطات السعودية، اليوم الخميس، إلغاء قرار إلزام المصلين في الحرم المكي والنبوي بتقديم حالة التحصين لدخول الحرمين. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:46+0000
2022-03-10T10:46+0000
2022-03-10T10:46+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت صحيفة "سبق" عن وزارة الحج والعمرة، أنه تقرر إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي، مع الاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.وتقرر إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" معتمد؛ وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة المصلين بالحرمين.وفي وقت سابق، نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل إجراءات المملكة بشأن فيروس كورونا.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن اشتراطات سفر المواطنين تشمل "تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".واشترطت المديرية حصول الفئة العمرية الأقل من 16 عامًا على جرعتين من لقاح كورونا، ويشترط على الفئة العمرية الأقل من 12 عامًا وجود بوليصة تأمين ضد الفيروس.وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الأربعاء، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
السعودية تلغي شرط التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين
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قررت السلطات السعودية، اليوم الخميس، إلغاء قرار إلزام المصلين في الحرم المكي والنبوي بتقديم حالة التحصين لدخول الحرمين.
ونقلت صحيفة "سبق"
عن وزارة الحج والعمرة، أنه تقرر إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي، مع الاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.
وتابعت الوزارة بأنه تقرر كذلك "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاستمرار في الالتزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما".
وتقرر إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" معتمد؛ وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة المصلين بالحرمين.
وفي وقت سابق، نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة
العربية السعودية، وذلك في ظل إجراءات المملكة بشأن فيروس كورونا.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن اشتراطات سفر المواطنين تشمل "تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".
واشترطت المديرية حصول الفئة العمرية الأقل من 16 عامًا على جرعتين من لقاح كورونا، ويشترط على الفئة العمرية الأقل من 12 عامًا وجود بوليصة تأمين ضد الفيروس.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الأربعاء، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.