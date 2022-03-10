https://arabic.sputniknews.com/20220310/السعودية-تمديد-برنامج-التمويل-المضمون-لمدة-عام-إضافي-1059714769.html
السعودية... تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي
السعودية... تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:48+0000
2022-03-10T10:48+0000
2022-03-10T10:48+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_3bbd3f8805a6f054a7941742ed49877a.jpg
وقال البنك في بيان له إن تم تمديد برنامج التمويل المضمون في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام إضافي حتى 14 مارس/ آذار 2023.وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دوره في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهام البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها".وأشار المركزي السعودي إلى أنه "يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_f6a7cabf2c2fe200a1c5f7613b85ca6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي.
وقال البنك في بيان له إن تم تمديد برنامج التمويل المضمون في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام إضافي حتى 14 مارس/ آذار 2023.
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دوره في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهام البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها".
وأشار المركزي السعودي
إلى أنه "يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".