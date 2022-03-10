https://arabic.sputniknews.com/20220310/السودان-مقتل-متظاهرين-اثنين-في-احتجاجات-بالخرطوم-وأم-درمان-1059742645.html
السودان... مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات في الخرطوم وأم درمان
السودان... مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات في الخرطوم وأم درمان
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في احتجاجات ضد سلطات البلاد في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان،... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T20:24+0000
2022-03-10T20:24+0000
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أخبار السودان اليوم
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وقالت لجنة أطباء السودان، في بيان اليوم الخميس: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد محمد مجدي مكي إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بمواكب مدينة أم درمان، ووقوع ما لا يقل عن 20 إصابة وسط الثوار، كما يوجد عدد من الإصابات في مدينة الخرطوم بالرصاص الحي للقوات الانقلابية".كما أعلنت اللجنة في بيان آخر أنه "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بمواكب مدينة الخرطوم (بري). نذكّر بأنه يوجد عدد من الإصابات في مدينة الخرطوم وأم درمان بالرصاص الحي للقوات الانقلابية، ستورد الإصابات في تقرير مفصل لاحقاً".وتابعت اللجنة: "بشهيدي اليوم 10 آذار/مارس يرتفع شهداء شعبنا إلى 87 شهيدا خالدا في ذاكرة أمتنا".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.تضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان... مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات في الخرطوم وأم درمان
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في احتجاجات ضد سلطات البلاد في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت لجنة أطباء السودان، في بيان اليوم الخميس: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد محمد مجدي مكي إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بمواكب مدينة أم درمان، ووقوع ما لا يقل عن 20 إصابة وسط الثوار، كما يوجد عدد من الإصابات في مدينة الخرطوم بالرصاص الحي للقوات الانقلابية".
كما أعلنت اللجنة في بيان آخر أنه "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بمواكب مدينة الخرطوم (بري). نذكّر بأنه يوجد عدد من الإصابات في مدينة الخرطوم وأم درمان بالرصاص الحي للقوات الانقلابية، ستورد الإصابات في تقرير مفصل لاحقاً".
وتابعت اللجنة: "بشهيدي اليوم 10 آذار/مارس يرتفع شهداء شعبنا إلى 87 شهيدا خالدا في ذاكرة أمتنا".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
تضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك
ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.