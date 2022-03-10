https://arabic.sputniknews.com/20220310/العراق-يكشف-حصيلة-المتهمين-بتهريب-النفط-خلال-أسبوع-1059715330.html
العراق يكشف حصيلة المتهمين بتهريب النفط خلال أسبوع
العراق يكشف حصيلة المتهمين بتهريب النفط خلال أسبوع
كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، عن إحصائيات حول الجهود الأمنية بشأن مكافحة تهريب النفط. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:01+0000
2022-03-10T11:01+0000
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أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن خلية الإعلام "بعمليات أمنية محكمة وجهد استخباري حثيث، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، من ضبط 6 مواقع تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية ضمن محافظات كركوك /بغداد /ميسان".وكشفت الاستخبارات العراقية تجاوزا على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته ضمن منطقة النهروان في حدود محافظة بغداد، فيما تم ضبط 30 شاحنة صهريج تستخدم لتهريب النفط ومخالفة للتعليمات الرسمية في محافظات ( بغداد / كركوك / ديالى /البصرة/ ديوانية / الانبار /صلاح الدين/ ذي قار).وكانت تقارير أردنية قد أفادت، يوم الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع عودة تصدير النفط العراقي للأردن خلال الأسبوع المقبل، بعد توقفه منذ شهر.وقال مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إنه "يتوقع أن تعود الشاحنات لتصدير النفط إلى الأردن في غضون الأسبوع الحالي، بحيث يتم إنجاز بعض الأمور اللوجستية".وأضاف مؤكدا أن الجانب العراقي أكد أنه "سيتم تعويض أي كميات لم تصل الأردن بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يوميا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق يكشف حصيلة المتهمين بتهريب النفط خلال أسبوع
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كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، عن إحصائيات حول الجهود الأمنية بشأن مكافحة تهريب النفط.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن خلية الإعلام "بعمليات أمنية محكمة وجهد استخباري حثيث، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، من ضبط 6 مواقع تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية ضمن محافظات كركوك /بغداد /ميسان".
وكشفت الاستخبارات العراقية تجاوزا على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته ضمن منطقة النهروان في حدود محافظة بغداد، فيما تم ضبط 30 شاحنة صهريج تستخدم لتهريب النفط ومخالفة للتعليمات الرسمية في محافظات ( بغداد / كركوك / ديالى /البصرة/ ديوانية / الانبار /صلاح الدين/ ذي قار).
وأضاف البيان أن القوات ألقت القبض على سائقي الشاحنات، وكذلك ألقت القبض على 34 مخالفا ومهربا ومتاجرا بالنفط بصورة غير قانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات بالمضبوطات وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة.
وكانت تقارير أردنية قد أفادت، يوم الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع عودة تصدير النفط العراقي للأردن
خلال الأسبوع المقبل، بعد توقفه منذ شهر.
وقال مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إنه "يتوقع أن تعود الشاحنات لتصدير النفط إلى الأردن في غضون الأسبوع الحالي، بحيث يتم إنجاز بعض الأمور اللوجستية".
وأضاف مؤكدا أن الجانب العراقي أكد أنه "سيتم تعويض أي كميات لم تصل الأردن بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يوميا".