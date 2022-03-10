https://arabic.sputniknews.com/20220310/القبض-على-الطيور-المرقمة-التي-تم-إطلاقها-من-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا--1059727628.html

القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في منطقتي إيفانوفو وفورونيج في روسيا الروسيتين. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T13:49+0000

2022-03-10T13:49+0000

2022-03-10T14:17+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وبحسب الوثيقة، تم في 15 أيار / مايو 2019 رصد طير مرقم وتم قتله بالرصاص في 16 أبريل 2021 في قرية ماكاروفكا، مقاطعة لوكسكي، منطقة إيفانوفو الروسية. في وقت لاحق ، في 7 فبراير 2020 ، رصد طير آخر وتم قتله بالرصاص في 2 أبريل 2021 في منطقة بوتورلينوفسكي في منطقة فورونيج.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "أثار الاهتمام بشكل خاص المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى".وبحسب الوثائق، فإن الجانب الأميركي خطط للعمل على مسببات الأمراض من الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلا لدراسة إمكانية نقل حمى الخنازير الأفريقية والجمرة الخبيثة".وتابع كوناشينكوف: "كان الهدف من هذا الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة.وأعلن المتحدث، أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأميركية السرية في أوكرانيا.وقال: "تواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".وأضاف "في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت إفادة تمهيدية تكشف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا التي كانت جزءا من البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.

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