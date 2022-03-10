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https://arabic.sputniknews.com/20220310/الكرملين-زيارة-مرتقبة-لرئيس-وزراء-أرمينيا-إلى-موسكو-1059703639.html
الكرملين: زيارة مرتقبة لرئيس وزراء أرمينيا إلى موسكو
الكرملين: زيارة مرتقبة لرئيس وزراء أرمينيا إلى موسكو
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بصدد القيام بزيارة إلى روسيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T07:57+0000
2022-03-10T07:57+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: " يتم التحضير لزيارة رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشينيان، إلى لروسيا".وتابع بيسكوف "يتم الاعداد للزيارة".وانتشرت معلومات في وسائل الإعلام بأن باشينيان سيصل إلى روسيا في 9 أبريل/ نيسان المقبل.
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الكرملين: زيارة مرتقبة لرئيس وزراء أرمينيا إلى موسكو

07:57 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بصدد القيام بزيارة إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: " يتم التحضير لزيارة رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشينيان، إلى لروسيا".
وتابع بيسكوف "يتم الاعداد للزيارة".
وانتشرت معلومات في وسائل الإعلام بأن باشينيان سيصل إلى روسيا في 9 أبريل/ نيسان المقبل.
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