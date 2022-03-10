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مؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الكرملين-كييف-تقترح-باستمرار-إجراء-مفاوضات-مباشرة-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059708996.html
الكرملين: كييف تقترح باستمرار إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
الكرملين: كييف تقترح باستمرار إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن كييف تعرض باستمرار على موسكو مقترحات بإجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:55+0000
2022-03-10T09:55+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت كييف قدمت مقترحات للمفاوضات المباشرة بين الرئيسين: "كييف تتقدم باستمرار بمثل هذه الاقتراحات إلى موسكو".وأضاف بيسكوف، قائلا إن "عملية تنظيم مثل هذه المفاوضات هي في مرحلة المناقشة من قبل وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا".واقترح المتحدث باسم الرئاسة الروسية انتظار نتيجة المحادثات، وقال بيسكوف بهذا الصدد: "دعونا ننتظر النتائج ونفهم ما الذي سيتفقون عليه اليوم".وأشار مراسل الوكالة إلى أن اللقاء بدأ منذ ساعة بين الطرفين، حيث بدأت الجلسة بحضور ومشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.
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روسيا

الكرملين: كييف تقترح باستمرار إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

09:55 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن كييف تعرض باستمرار على موسكو مقترحات بإجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت كييف قدمت مقترحات للمفاوضات المباشرة بين الرئيسين: "كييف تتقدم باستمرار بمثل هذه الاقتراحات إلى موسكو".
وأضاف بيسكوف، قائلا إن "عملية تنظيم مثل هذه المفاوضات هي في مرحلة المناقشة من قبل وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا".
واقترح المتحدث باسم الرئاسة الروسية انتظار نتيجة المحادثات، وقال بيسكوف بهذا الصدد: "دعونا ننتظر النتائج ونفهم ما الذي سيتفقون عليه اليوم".
وأشار مراسل الوكالة إلى أن اللقاء بدأ منذ ساعة بين الطرفين، حيث بدأت الجلسة بحضور ومشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.
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