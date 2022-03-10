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الكونغرس يعتمد مشروع قانون بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا
الكونغرس يعتمد مشروع قانون بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا
وافق الكونغرس الأمريكى، صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون حظر واردات الطاقة من روسيا واتخاذ إجراءات تعليق مشاركتها فى منظمة التجارة العالمية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T04:36+0000
2022-03-10T04:52+0000
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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" في واشنطن أن مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى البلاد.وبحسب المراسل، أيد مشروع القانون 414 عضوا في مجلس النواب وصوت 17 ضده. كما صوت النواب على مشروع قانون يدعو لتعليق نشاط وغضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ومراجعة الامتيازات التجارية الخاصة بها في المنظمة.وتأتي هذه التطورات استمرار لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
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الكونغرس يعتمد مشروع قانون بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا

04:36 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 04:52 GMT 10.03.2022)
© REUTERS / Jim Youngالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Jim Young
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وافق الكونغرس الأمريكى، صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون حظر واردات الطاقة من روسيا واتخاذ إجراءات تعليق مشاركتها فى منظمة التجارة العالمية.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" في واشنطن أن مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى البلاد.
وبحسب المراسل، أيد مشروع القانون 414 عضوا في مجلس النواب وصوت 17 ضده.
كما صوت النواب على مشروع قانون يدعو لتعليق نشاط وغضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ومراجعة الامتيازات التجارية الخاصة بها في المنظمة.
وتأتي هذه التطورات استمرار لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
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