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https://arabic.sputniknews.com/20220310/المتحدث-باسم-رئيس-الوزراء-البريطاني-بيع-تشيلسي-يتطلب-ترخيصا-إضافيا-1059721822.html
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بيع تشيلسي يتطلب ترخيصا إضافيا
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بيع تشيلسي يتطلب ترخيصا إضافيا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بيع نادي تشيلسي سيتطلب ترخيصًا إضافيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:42+0000
2022-03-10T12:42+0000
نادي تشيلسي
روسيا
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وحسب "رويترز"، أوضح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فرض عقوبات على مالك النادي، رومان أبراموفيتش، إن الحكومة البريطانية منفتحة على بيع نادي تشيلسي لكرة القدم، لكن للمضي قدمًا في هذا الأمر ستحتاج إلى رخصة أخرى. .وقال: "سيتعين علينا منح ترخيص إضافي، أعتقد أنه من الإنصاف القول إن الحكومة مفتوحة لبيع النادي ، لكن حاليًا، سيتطلب ترخيصًا آخر وسيتطلب ذلك محادثة أخرى مع وزارة الخزانة".كشفت صحيفة سويسرية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.وحسب صحيفة "بليك" السويسرية، تلقى الملياردير السويسري هانسجورغ ويس، عرضاً لشراء تشيلسي من مالكه الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بريطانيا-تضم-7-رجال-أعمال-روس-بينهم-مالك-تشيلسي-رومان-أبراموفيتش-إلى-قائمة-العقوبات-1059707938.html
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نادي تشيلسي, روسيا

المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بيع تشيلسي يتطلب ترخيصا إضافيا

12:42 GMT 10.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMفرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية
فرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بيع نادي تشيلسي سيتطلب ترخيصًا إضافيا.
وحسب "رويترز"، أوضح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فرض عقوبات على مالك النادي، رومان أبراموفيتش، إن الحكومة البريطانية منفتحة على بيع نادي تشيلسي لكرة القدم، لكن للمضي قدمًا في هذا الأمر ستحتاج إلى رخصة أخرى. .
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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وقال: "سيتعين علينا منح ترخيص إضافي، أعتقد أنه من الإنصاف القول إن الحكومة مفتوحة لبيع النادي ، لكن حاليًا، سيتطلب ترخيصًا آخر وسيتطلب ذلك محادثة أخرى مع وزارة الخزانة".

ولفت إلى أن "المبدأ كان تخفيف التأثير على المشجعين"، مشددا على أن تلك "الإجراءات مصممة لمعاقبة المقربين من بوتين".

كشفت صحيفة سويسرية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "بليك" السويسرية، تلقى الملياردير السويسري هانسجورغ ويس، عرضاً لشراء تشيلسي من مالكه الروسي.
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