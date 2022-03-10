https://arabic.sputniknews.com/20220310/المخابرات-الأمريكية-تعترف-بمساعدة-أوكرانيا-في-الأبحاث-البيولوجية-1059739237.html

المخابرات الأمريكية تعترف بمساعدة أوكرانيا في الأبحاث البيولوجية

المخابرات الأمريكية تعترف بمساعدة أوكرانيا في الأبحاث البيولوجية

أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تشغل أكثر من 10 مختبرات بيولوجية مرتبطة بمشروعات دفاعية وصحية، مشيرة إلى أن... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T18:02+0000

2022-03-10T18:02+0000

2022-03-10T18:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت هاينز، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أوكرانيا تشغل أكثر من 10 مختبرات بيولوجية، وما تعمل عليه تلك المختبرات هو مشروعات تتعلق بالاستجابة الدفاعية والصحية".وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "أثار الاهتمام بشكل خاص المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى".وبحسب الوثائق، فإن الجانب الأمريكي خطط للعمل على نقل مسببات الأمراض بواسطة الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلا لدراسة إمكانية نقل حمى الخنازير الأفريقية والجمرة الخبيثة.وتابع كوناشينكوف: "كان الهدف من هذا الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة".وأعلن المتحدث، أن وزارة الدفاع الروسية تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا.وقال: "تواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".وأضاف: "في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها".كما أعلن كوناشينكوف، أن المختبرات التي أنشأتها ومولتها الولايات المتحدة في أوكرانيا كانت تقوم بتجارب على فيروس كورونا لدى الخفافيش.وقال: "المختبرات البيولوجية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا -كما تظهر الوثائق - أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا لدى الخفافيش".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

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https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تطالب-واشنطن-بالوقف-الفوري-لأنشطتها-العسكرية-البيولوجية-في-دول-ما-بعد-الاتحاد-السوفيتي-1059698244.html

https://arabic.sputniknews.com/20220310/القبض-على-الطيور-المرقمة-التي-تم-إطلاقها-من-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا--1059727628.html

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