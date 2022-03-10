https://arabic.sputniknews.com/20220310/المركزي-الأوروبي-يقرر-الإبقاء-على-معدلات-الفائدة-كما-هي-1059735503.html
المركزي الأوروبي يقرر الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي
المركزي الأوروبي يقرر الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي
اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند معدلات صفرية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:10+0000
2022-03-10T16:10+0000
2022-03-10T16:10+0000
أسعار الفائدة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وحسب بيان للبنك المركزي الأوروبي نشره موقع سي إن بي سي، فقد أكد أنه "سينهي عمليات شراء الأصول بشكل أسرع مما كان مخططا له"، لكنه استدرج بأنه مستعد لـ "إعادة النظر في هذا القرار إذا تغيرت التوقعات".وقال البيان: "إذا كانت البيانات الواردة تدعم أن توقعات التضخم على المدى المتوسط لن تضعف حتى بعد انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول، فسيقوم مجلس الإدارة بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار "إيه بي بي" (برنامج شراء الأصول) في الربع الثالث".وقد تضمن إعلان البنك بقاء معدل إعادة التمويل المعياري للبنك المركزي عند 0%، في حين استقر معدل الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25% ومعدل التسهيلات على الودائع عند 0.5%..
https://arabic.sputniknews.com/20220207/رئيسة-البنك-المركزي-الأوروبي-التضخم-في-منطقة-اليورو-يرتفع-ولكن-1058158972.html
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أسعار الفائدة, أخبار الاتحاد الأوروبي
المركزي الأوروبي يقرر الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي
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اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند معدلات صفرية.
وحسب بيان للبنك المركزي الأوروبي نشره موقع سي إن بي سي
، فقد أكد أنه "سينهي عمليات شراء الأصول بشكل أسرع مما كان مخططا له"، لكنه استدرج بأنه مستعد لـ "إعادة النظر في هذا القرار إذا تغيرت التوقعات".
وقال البيان: "إذا كانت البيانات الواردة تدعم أن توقعات التضخم
على المدى المتوسط لن تضعف حتى بعد انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول، فسيقوم مجلس الإدارة بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار "إيه بي بي" (برنامج شراء الأصول) في الربع الثالث".
وعن صافي المشتريات الشهرية بعد التطبيق، أوضح البنك أنه سيصل إلى 40 مليار يورو، وهو ما يوازي 44.5 مليار دولار، في أبريل/نيسان، و30 مليار يورو في مايو/أيار و20 مليار يورو في يونيو/حزيران.
وقد تضمن إعلان البنك بقاء معدل إعادة التمويل المعياري للبنك المركزي عند 0%، في حين استقر معدل الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25% ومعدل التسهيلات على الودائع عند 0.5%..