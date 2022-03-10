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القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/المعامل-الأمريكية-تنفذ-مشروعا-بالقرب-من-روسيا-تعتبر-فيه-الخفافيش-ناقلات-أسلحة-بيولوجية-1059725156.html
المعامل الأمريكية تنفذ مشروعا بالقرب من روسيا تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية
المعامل الأمريكية تنفذ مشروعا بالقرب من روسيا تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية
أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، أن المعامل الأمريكية والأوكرانية والجورجية تنفذ مشروعا بالقرب... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:31+0000
2022-03-10T13:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي: "كما أن البنتاغون مهتم أيضا بنواقل الحشرات التي يمكن أن تنشر الأمراض المعدية الخطيرة. يؤكد تحليل المواد المستلمة حقيقة أن أكثر من 140 حاوية فيها طفيليات خارجية للخفافيش - البراغيث والقراد - تم نقلها من المختبر البيولوجي في خاركوف إلى الخارج".وأَضاف كيريلوف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع "أر-781"، مثير للاهتمام، حيث تعتبر الخفافيش ناقلات للعوامل المحتملة للأسلحة البيولوجية. ومن بين أولوياته دراسة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية التي يمكن أن تنتقل من الخفافيش إلى البشر: العوامل المسببة للطاعون، وداء البريميات، وداء البروسيلات، وكذلك فيروسات كورونا والفيروسات الخيطية".وأشار كيريلوف إلى أنه "من بين جميع الأساليب التي تم تطويرها في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع الوبائي، تعد هذه الطريقة واحدة من أكثر الأساليب تهورًا وغير المسؤولة، لأنها لا تسمح بالتحكم في تطور الوضع بشكل أكبر. وهذا ما يؤكده مسار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي يثير حدوثه وخصائصه العديد من التساؤلات".وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-الهدف-من-الأبحاث-البيولوجية-للبنتاغون-نقل-الجراثيم-عن-طريق-الطيوربين-أوكرانيا-وروسيا-1059702883.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

المعامل الأمريكية تنفذ مشروعا بالقرب من روسيا تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية

13:31 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIهجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، أن المعامل الأمريكية والأوكرانية والجورجية تنفذ مشروعا بالقرب من الحدود الروسية تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي: "كما أن البنتاغون مهتم أيضا بنواقل الحشرات التي يمكن أن تنشر الأمراض المعدية الخطيرة. يؤكد تحليل المواد المستلمة حقيقة أن أكثر من 140 حاوية فيها طفيليات خارجية للخفافيش - البراغيث والقراد - تم نقلها من المختبر البيولوجي في خاركوف إلى الخارج".

وأَضاف كيريلوف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع "أر-781"، مثير للاهتمام، حيث تعتبر الخفافيش ناقلات للعوامل المحتملة للأسلحة البيولوجية. ومن بين أولوياته دراسة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية التي يمكن أن تنتقل من الخفافيش إلى البشر: العوامل المسببة للطاعون، وداء البريميات، وداء البروسيلات، وكذلك فيروسات كورونا والفيروسات الخيطية".

وأشار كيريلوف إلى أنه "من بين جميع الأساليب التي تم تطويرها في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع الوبائي، تعد هذه الطريقة واحدة من أكثر الأساليب تهورًا وغير المسؤولة، لأنها لا تسمح بالتحكم في تطور الوضع بشكل أكبر. وهذا ما يؤكده مسار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي يثير حدوثه وخصائصه العديد من التساؤلات".
وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا
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