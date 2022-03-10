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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الناتو-لسنا-في-حرب-مع-روسيا-1059704792.html
الناتو: لسنا في حرب مع روسيا
الناتو: لسنا في حرب مع روسيا
أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف ليس في حالة حرب مع روسيا، في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو لحماية دونباس. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T08:36+0000
2022-03-10T08:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
الناتو
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باريس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كميل غراند، نائب الأمين العام المساعد للناتو، اليوم الخميس، قالت فيها: "الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا وأنه سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا لكنه لا يريد التصعيد".ومنذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/مكتب-الرئيس-الأوكراني-زيلينسكي-جاهز-للحوار-المباشر-مع-بوتين-1059682585.html
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, الناتو

الناتو: لسنا في حرب مع روسيا

08:36 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mortقوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mort
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أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف ليس في حالة حرب مع روسيا، في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو لحماية دونباس.
باريس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كميل غراند، نائب الأمين العام المساعد للناتو، اليوم الخميس، قالت فيها: "الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا وأنه سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا لكنه لا يريد التصعيد".
ومنذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
مكتب الرئيس الأوكراني: زيلينسكي جاهز للحوار المباشر مع بوتين
أمس, 14:55 GMT
ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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