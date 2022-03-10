https://arabic.sputniknews.com/20220310/الناتو-لسنا-في-حرب-مع-روسيا-1059704792.html
الناتو: لسنا في حرب مع روسيا
الناتو: لسنا في حرب مع روسيا
أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف ليس في حالة حرب مع روسيا، في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو لحماية دونباس. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T08:36+0000
2022-03-10T08:36+0000
2022-03-10T08:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
الناتو
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باريس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كميل غراند، نائب الأمين العام المساعد للناتو، اليوم الخميس، قالت فيها: "الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا وأنه سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا لكنه لا يريد التصعيد".ومنذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/مكتب-الرئيس-الأوكراني-زيلينسكي-جاهز-للحوار-المباشر-مع-بوتين-1059682585.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, الناتو
الناتو: لسنا في حرب مع روسيا
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أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف ليس في حالة حرب مع روسيا، في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو لحماية دونباس.
باريس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كميل غراند، نائب الأمين العام المساعد للناتو، اليوم الخميس، قالت فيها: "الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا وأنه سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا لكنه لا يريد التصعيد".
ومنذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا
.