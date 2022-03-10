https://arabic.sputniknews.com/20220310/باريس-سان-جيرمان-عقب-الخسارة-من-ريال-مدريد--مصيبة-وعلينا-البحث-عن-حلول-1059716678.html

باريس سان جيرمان عقب الخسارة من ريال مدريد: مصيبة وعلينا البحث عن حلول

باريس سان جيرمان عقب الخسارة من ريال مدريد: مصيبة وعلينا البحث عن حلول

وصف المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد، أمس الأربعاء، بـ"المصيبة". 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T11:17+0000

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وقال ليوناردو، في تصريحات مع راديو مونت كارلو: "إنها مصيبة، لكن لن ندفن ما قمنا به، من الصعب تفسير ما حدث، لكن خطأ دوناروما كان حاسما"، مضيفا: "واجهنا صعوبة في التعامل مع الموقف، لقد فقدنا السيطرة، وعلينا البحث عن حلول".وتابع: "كان هناك خطأ كبير من التحكيم لكننا لم نتمكن من السيطرة عليه وأن نبقى هادئين، لقلد غرقنا ولم نتمكن من إيجاد حلول. إنه لأمر مخز أن يكون قرار الحكم حاسما للغاية، علينا أن نحافظ على الهدوء وإلا سيكون من الصعب استخلاص النتائج".وفي تصريحات أخرى مع قناة RMC" الفرنسية، قال ليوناردو: "علينا التحدث سويا لمعرفة أسباب ما حدث، لكن يجب ألا نلقي كل شيء في سلة المهملات، ليس علينا أن نبدأ من جديد مع كل هزيمة، الهدف هو الفوز بدوري الأبطال، وحتى نهاية الشوط الأول كنا بحالة جيدة".وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل كريم بنزيمة ثلاثية ريال مدريد في المباراة، وجاء الهدف الأول بعد خطأ ارتكبه دوناروما حارس باريس بعد ضغط من بنزيمة.

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