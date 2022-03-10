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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بالفيديو-مروحيات-مي-28-وكا-52-تقصف-مواقع-قوات-نظام-الحكم-الأوكراني-1059716229.html
بالفيديو... مروحيات "مي-28" و"كا-52" تقصف مواقع قوات نظام الحكم الأوكراني
بالفيديو... مروحيات "مي-28" و"كا-52" تقصف مواقع قوات نظام الحكم الأوكراني
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:17+0000
2022-03-10T11:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وتظهر في الفيديو مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "مي-28" و"كا-52" أثناء قيامها بقصف مواقع لقوات نظام الحكم الأوكراني.فمثلا، تطلق مروحية "مي-28إن" نار مدفعها من عيار 30 ملم على مواقع القوات الأوكرانية، ثم تطلق قذائف صاروخية غير موجهة.ويُظهر الفيديو إقلاع مروحية "كا-52" التي تحمل على متنها صواريخ "فيخر". ثم يُظهر لحظة إطلاق أحد الصواريخ على آليات القوات الأوكرانية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لوقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وطردها من مقاطعة دونيتسك.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.ويسير منفذو العملية العسكرية الروسية إلى الأمام ببطء لتفادي سقوط الضحايا في صفوف المدنيين. ولفت دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في كلمة له أمام موظفي الوكالة، اليوم الخميس، إلى أن القوات الروسية لا تحارب الشعب الأوكراني الشقيق وتحرص على عدم إصابة المدنيين بالأذى.وأشار إلى أن جنود وضباط الجيش الروسي يبذلون الأرواح لإنقاذ سكان أوكرانيا الذين تعرضوا لنوع من غسيل المخ لغرس العداء تجاه أشقائهم في روسيا في نفوسهم.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

بالفيديو... مروحيات "مي-28" و"كا-52" تقصف مواقع قوات نظام الحكم الأوكراني

11:17 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتظهر في الفيديو مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "مي-28" و"كا-52" أثناء قيامها بقصف مواقع لقوات نظام الحكم الأوكراني.
فمثلا، تطلق مروحية "مي-28إن" نار مدفعها من عيار 30 ملم على مواقع القوات الأوكرانية، ثم تطلق قذائف صاروخية غير موجهة.
ويُظهر الفيديو إقلاع مروحية "كا-52" التي تحمل على متنها صواريخ "فيخر". ثم يُظهر لحظة إطلاق أحد الصواريخ على آليات القوات الأوكرانية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لوقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وطردها من مقاطعة دونيتسك.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
ويسير منفذو العملية العسكرية الروسية إلى الأمام ببطء لتفادي سقوط الضحايا في صفوف المدنيين. ولفت دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في كلمة له أمام موظفي الوكالة، اليوم الخميس، إلى أن القوات الروسية لا تحارب الشعب الأوكراني الشقيق وتحرص على عدم إصابة المدنيين بالأذى.
وأشار إلى أن جنود وضباط الجيش الروسي يبذلون الأرواح لإنقاذ سكان أوكرانيا الذين تعرضوا لنوع من غسيل المخ لغرس العداء تجاه أشقائهم في روسيا في نفوسهم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
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