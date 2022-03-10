https://arabic.sputniknews.com/20220310/بايدن-وأردوغان-يبحثان-التطورات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-اتصال-هاتفي-1059697518.html

بايدن وأردوغان يبحثان التطورات بين روسيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي

بايدن وأردوغان يبحثان التطورات بين روسيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي

قال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يجري الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية صباح اليوم الخميس لمناقشة التطورات المتعلقة بروسيا... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T00:52+0000

2022-03-10T00:52+0000

2022-03-10T00:52+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

جو بايدن

رجب طيب أردوغان

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واشنطن ـ سبوتنيك. وجاء في في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس [بايدن] يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.وأشار البيان إلى أنه من المقرر إجراء المكالمة في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينتش).هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي السبت الماضي أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.

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جو بايدن, رجب طيب أردوغان