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لافروف: تزويد أوكرانيا بالأسلحة أمر خطير
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بدء-لقاء-وزيري-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأوكراني-في-أنطاليا-1059705272.html
بدء لقاء وزيري الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في أنطاليا
بدء لقاء وزيري الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في أنطاليا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا ببدء اللقاء الذي يجمع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في مدينة أنطاليا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T08:28+0000
2022-03-10T09:31+0000
العالم
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وأشار المراسل إلى أن اللقاء بدأ منذ دقائق معدودة بين الطرفين حيث بدأت الجلسة بحضور ومشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا.وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيتوجه، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، "من المقرر، أن يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تركيا"، وأضافت، "من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في أنطاليا".
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بدء لقاء وزيري الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في أنطاليا

08:28 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 10.03.2022)
© Sputnikبدء لقاء وزيري الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في أنطاليا
بدء لقاء وزيري الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في أنطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا ببدء اللقاء الذي يجمع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في مدينة أنطاليا.
وأشار المراسل إلى أن اللقاء بدأ منذ دقائق معدودة بين الطرفين حيث بدأت الجلسة بحضور ومشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا.
وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيتوجه، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، "من المقرر، أن يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تركيا"، وأضافت، "من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في أنطاليا".
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