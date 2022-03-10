https://arabic.sputniknews.com/20220310/برلين-تواجه-توسيع-العقوبات-الغربية-ضد-موسكو-ورفض-غربي-أمريكي-إقامة-منطقة-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-1059730113.html

برلين تواجه توسيع العقوبات الغربية ضد موسكو... ورفض غربي أمريكي إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

برلين تواجه توسيع العقوبات الغربية ضد موسكو... ورفض غربي أمريكي إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا، وبرلين تواجه توسيع العقوبات الغربية ضد موسكو، ولندن وواشنطن والاتحاد الأوروبي يجددون رفضهم إقامة منطقة حظر... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T14:23+0000

2022-03-10T14:23+0000

2022-03-10T14:23+0000

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عالم سبوتنيك

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برلين تواجه توسعة العقوبات الغربية ضد موسكو.. ورفض غربي أمريكي إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا برلين تواجه توسعة العقوبات الغربية ضد موسكو.. ورفض غربي أمريكي إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا... وبرلين تواجه توسيع العقوبات الغربية ضد موسكوناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، في اتصال هاتفي، خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.كما تم الحديث عن إجراءات تنظيم الممرات الإنسانية في أوكرانيا، ومحاولات الميليشيات اعتراض الإخلاء الآمن للناس، بحسب بيان الكرملين.في السياق، قالت مصادر دبلوماسية إن برلين تقاوم خطط توسيع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بروكسل على روسيا، بما في ذلك فصل مصرف "سبيربنك" عن نظام "سويفت".وأظهرت وثائق أن ألمانيا حثت مرارا على توخي الحذر بشأن هذه الخطوة خلال الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت في الأيام الأخيرة، ما يهدد بإحداث انقسام بين الحلفاء الغربيين الذين فرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وذكر أن برلين تبذل جهودا، وإن كانت تبدو خجولة، من أجل عدم السماح للانحدار نحو حافة الهاوية في العلاقات بين روسيا والغرب.لندن وواشنطن والاتحاد الأوروبي يجددون رفضهم إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانياجددت لندن وواشنطن رفضهما إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، خشية اندلاع مواجهة بين حلف الناتو وروسيا.وخلال مؤتمر صحفي جمع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، قالت تراس إن الطريقة المثلى للتصدي للتهديد هي مساعدة الأوكرانيين عبر منظومة الدفاع الجوي.من جانبه، أكد بلينكن على أن وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيفضي لمواجهة مع روسيا، ما يعقد الأمور أكثر.بدوره، شدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن المنظمة الأوروبية لا توجد لديها استطاعة للموافقة على طلب فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الناتو لن يتدخل في أوكرانيا لأنها ليست عضوا فيه.وشدد على أن "الحل الوحيد للأزمة هو أن تقبل أوكرانيا بأن تكون دولة حيادية وليست أداة بيد الناتو والغرب، الذي يريد تحويل كييف إلى جبهة ضد روسيا.بعد زيارة هرتسوغ... أردوغان يسعى إلى رفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليارات دولاريسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى رفع قيمة التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل إلى عشرة مليارات دولار، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون مليء بالفرص التي تتيح تطوير العلاقات بين الجانبين.جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الذي يعتبر أول مسؤول إسرائيلي يزور تركيا منذ 2008، ولفت إلى أن العلاقات بينهما تشهد تطورا، وتستمد قوتها من الماضي، بعدما مرت بمرحلة فتور.وأوضح أردوغان أن تركيا تهدف لإحياء العلاقات السياسية مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة، وأعرب عن استعداده للتعاون في مجال الطاقة.تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الرئيس التركي طلب من نظيره الإسرائيلي مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.أما وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فقال إنه سيزور فلسطين وإسرائيل، في الثالث من شهر أبريل/نيسان المقبل، وسيلتقي مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، لبحث إعادة العلاقات الثنائية.ولفت إلى أن هناك أيضا أمن الطاقة لأنه في الآونة الأخيرة حدثت تغيرات جيوسياسية فيما يتعلق بشرق البحر المتوسط، موضحا أن هناك خطا جديدا لتمرير الغاز المستخرج من البحر المتوسط لتسويقه نحو أوروبا عبر تركيا، مؤكدا دعم إسرائيل للخطوة.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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