https://arabic.sputniknews.com/20220310/بعد-اتصال-مع-زيلينسكي-أمير-قطر-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأوكراني-1059731718.html

بعد اتصال مع زيلينسكي... أمير قطر يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني

بعد اتصال مع زيلينسكي... أمير قطر يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بيكتم رستم، المبعوث الخاص ‏للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي‎.‎ 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T14:49+0000

2022-03-10T14:49+0000

2022-03-10T14:49+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

العالم

العالم العربي

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وتم خلال المقابلة التي عقدت في مكتب أمير قطر في قصر البحر، استعراض آخر التطورات على الساحة الأوكرانية، والطرق السلمية والدبلوماسية الكفيلة بحلها، كما تم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).يأتي هذا بعدما تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية في ضوء العملية العسكرية الروسية.وقال الديوان الأميري القطري في بيان إنه جرى خلال الاتصال "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية".كما استعرض الاتصال "القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة"، وفق المصدر ذاته.وهذا هو الاتصال الثاني الذي يجريه الرئيس الأوكراني بأمير دولة قطر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.وفي اليوم ذاته، اتصل زيلينسكي بأمير قطر، وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، حسبما نقلت وقتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/أمير-قطر-يتسلم-رسالة-خطية-من-بوتين-1058987253.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي