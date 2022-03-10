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البعثة الأممية تصدر بيانا عاجلا بعد تحركات عسكرية توحي بتجدد القتال في ليبيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بوتين-الولايات-المتحدة-تحاول-خداع-شعبها-بإلقاء-اللوم-على-روسيا-1059733005.html
بوتين: الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا
بوتين: الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا، وأن إمداد النفط الروسي للسوق الأمريكية كان ضئيلا... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:00+0000
2022-03-10T15:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة: "لا تتجاوز شحنات النفط الروسي، على سبيل المثال، إلى السوق الأمريكية 3 في المئة. هذا حجم لا يكاد يذكر. وأسعاره (النفط) آخذة في الارتفاع هناك. لا علاقة لنا به على الإطلاق. وحتى هنا، فإن الحظر على استيراد النفط الروسي لا علاقة له بهذا (ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة) على الإطلاق. إنهم ببساطة يختبئون وراء هذه القرارات لخداع شعبهم من جديد".وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، أن حرب بوتين أضرت بالأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مبيناً أن الأسعار سترتفع أكثر نتيجة لحظر استيراد النفط والغاز الروسي، وذلك ضمن قرار الولايات المتحدة ودول الناتو بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.وتأتي هذه الإجراءات (الأمريكية بزعم البيت الأبيض) رداً على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وقامت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بفرض العديد من العقوبات على روسيا، وأعلنت أنها تبحث على مصادر بديلة عن النفط والغاز الروسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/بوتين-يناقش-مع-المستشار-الألماني-الوضع-في-أوكرانيا-1059685432.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا

15:00 GMT 10.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا، وأن إمداد النفط الروسي للسوق الأمريكية كان ضئيلا جدا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة: "لا تتجاوز شحنات النفط الروسي، على سبيل المثال، إلى السوق الأمريكية 3 في المئة. هذا حجم لا يكاد يذكر. وأسعاره (النفط) آخذة في الارتفاع هناك. لا علاقة لنا به على الإطلاق. وحتى هنا، فإن الحظر على استيراد النفط الروسي لا علاقة له بهذا (ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة) على الإطلاق. إنهم ببساطة يختبئون وراء هذه القرارات لخداع شعبهم من جديد".

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، أن حرب بوتين أضرت بالأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مبيناً أن الأسعار سترتفع أكثر نتيجة لحظر استيراد النفط والغاز الروسي، وذلك ضمن قرار الولايات المتحدة ودول الناتو بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وتأتي هذه الإجراءات (الأمريكية بزعم البيت الأبيض) رداً على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وقامت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بفرض العديد من العقوبات على روسيا، وأعلنت أنها تبحث على مصادر بديلة عن النفط والغاز الروسيين.
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
أمس, 15:56 GMT
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