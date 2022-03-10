https://arabic.sputniknews.com/20220310/بوتين-توقعات-الإنتاج-الزراعي-لروسيا-جيدة-وهناك-إمكانية-للتصدير-1059733928.html
بوتين: توقعات الإنتاج الزراعي لروسيا جيدة وهناك إمكانية للتصدير
بوتين: توقعات الإنتاج الزراعي لروسيا جيدة وهناك إمكانية للتصدير
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن توقعات الإنتاج الزراعي في روسيا جيدة لهذا العام، مشيرا إلى أن إمكانية التصدير ما تزال قائمة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:28+0000
2022-03-10T15:28+0000
2022-03-10T15:28+0000
روسيا
اقتصاد
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قال الرئيس الروسي، اليوم، خلال اجتماعه بالحكومة الروسية: "أعلم أن خطط الحصاد (الإنتاج الزراعي) وآفاق الحصاد جيدة بشكل عام"، مشيرا إلى تأكده من هذه البيانات.وحول آفاق التصدير المستقبلية، قال الرئيس الروسي: "لدينا أيضا إمكانات تصدير جيدة. نعلم أن شركاءنا يبدون اهتمامًا بالحفاظ على الاتصالات" حول هذا المجال.وأضاف بوتين: "سيكون من الصعب عليهم تنفيذ المهام (الغذائية) بما في ذلك إمداد مواطنيهم بالطعام دون مشاركتنا المباشرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بوتين-الولايات-المتحدة-تحاول-خداع-شعبها-بإلقاء-اللوم-على-روسيا-1059733005.html
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روسيا, اقتصاد
بوتين: توقعات الإنتاج الزراعي لروسيا جيدة وهناك إمكانية للتصدير
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن توقعات الإنتاج الزراعي في روسيا جيدة لهذا العام، مشيرا إلى أن إمكانية التصدير ما تزال قائمة.
قال الرئيس الروسي، اليوم، خلال اجتماعه بالحكومة الروسية: "أعلم أن خطط الحصاد (الإنتاج الزراعي) وآفاق الحصاد جيدة بشكل عام"، مشيرا إلى تأكده من هذه البيانات.
وتابع بوتين: "يعرف منتجونا الزراعيون كيفية العمل، وقد أثبتوا ذلك عدة مرات في السنوات الأخيرة".
وحول آفاق التصدير المستقبلية، قال الرئيس الروسي
: "لدينا أيضا إمكانات تصدير جيدة. نعلم أن شركاءنا يبدون اهتمامًا بالحفاظ على الاتصالات" حول هذا المجال.
وأضاف بوتين: "سيكون من الصعب عليهم تنفيذ المهام (الغذائية) بما في ذلك إمداد مواطنيهم بالطعام دون مشاركتنا المباشرة".