https://arabic.sputniknews.com/20220310/بيسكوف-الحرب-الاقتصادية-التي-تشن-اليوم-ضد-روسيا-غير-مسبوقة-1059708277.html

بيسكوف: الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة

بيسكوف: الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة، ولذلك لا يجب الاستمرار في محاولة التكهن... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T09:40+0000

2022-03-10T09:40+0000

2022-03-10T09:40+0000

العالم

روسيا

اقتصاد روسيا

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وأوضح بيسكوف: "هذا يعني أنه لم يسبق لروسيا أن تعرضت لحرب اقتصادية كالتي نشهدها اليوم. لذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بشيء ما. الآن يجب ألا نتوقع، ولكن علينا أن نتحرك ونعمل من أجل تقليل العواقب السلبية والمزيد من المخاطر"، مشيرا إلى أن الوضع سيستقر.وكانت دائرة الإحصاء الفيدرالية الحكومية في روسيا "Rosstat"، قد أشارت مؤخرا إلى ارتفاع الأسعار في روسيا بنسبة 2.22٪. وسجلت زيادة حادة في أسعار السيارات المحلية، حيث ارتفعت بنسبة 17.09٪ ، فيما ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية بنسبة 15.2٪. كما لوحظ نمو مماثل للأجهزة المنزلية: فقد ارتفعت أسعار المكانس الكهربائية بنسبة 14.56٪، وارتفعت أسعار أجهزة التلفاز بنسبة 14.97٪ن إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الخضار والفواكه والأدوية الخاضعة للمراقبة بمعدل أعلى من التضخم.وكانت الخارجية الروسية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن أسفها للعقوبات الاقتصادية التي أعلنها الغرب ضد روسيا واصفة إياها بـ"الحرب الاقتصادية الشاملة".وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء، إن موسكو تعتزم تطوير قيود تجارية ومالية هادفة ردا على العقوبات الغربيةوأضاف: إن موسكو تأسف لـ"حرب اقتصادية شاملة" أطلقها الغرب ضد روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-عقوبات-الغرب-حرب-اقتصادية-شاملة-1059660403.html

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