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https://arabic.sputniknews.com/20220310/تبادل-إطلاق-نار-بين-حرس-الحدود-القيرغيزستاني-ونظيره-الطاجيكي-1059700386.html
تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود القيرغيزستاني ونظيره الطاجيكي
تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود القيرغيزستاني ونظيره الطاجيكي
أعلن حرس الحدود القيرغيزستاني، اليوم الخميس، وقوع تبادل لإطلاق النار مع حرس الحدود الطاجيكي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T06:41+0000
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سبوتنيك. وأوضح حرس الحدود القيرغيزستاني أن إطلاق النار نشب بين الجانبين بعدما بدأ استخدام السلاح من الجانب الطاجيكي من حدود الدولة.يتبع...
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أخبار العالم الآن

تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود القيرغيزستاني ونظيره الطاجيكي

06:41 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 10.03.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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أعلن حرس الحدود القيرغيزستاني، اليوم الخميس، وقوع تبادل لإطلاق النار مع حرس الحدود الطاجيكي.
سبوتنيك. وأوضح حرس الحدود القيرغيزستاني أن إطلاق النار نشب بين الجانبين بعدما بدأ استخدام السلاح من الجانب الطاجيكي من حدود الدولة.
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