https://arabic.sputniknews.com/20220310/تبادل-إطلاق-نار-بين-حرس-الحدود-القيرغيزستاني-ونظيره-الطاجيكي-1059700386.html
تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود القيرغيزستاني ونظيره الطاجيكي
تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود القيرغيزستاني ونظيره الطاجيكي
أعلن حرس الحدود القيرغيزستاني، اليوم الخميس، وقوع تبادل لإطلاق النار مع حرس الحدود الطاجيكي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T06:41+0000
2022-03-10T06:41+0000
2022-03-10T06:50+0000
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سبوتنيك. وأوضح حرس الحدود القيرغيزستاني أن إطلاق النار نشب بين الجانبين بعدما بدأ استخدام السلاح من الجانب الطاجيكي من حدود الدولة.يتبع...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود القيرغيزستاني ونظيره الطاجيكي
06:41 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
أعلن حرس الحدود القيرغيزستاني، اليوم الخميس، وقوع تبادل لإطلاق النار مع حرس الحدود الطاجيكي.
سبوتنيك. وأوضح حرس الحدود القيرغيزستاني أن إطلاق النار نشب بين الجانبين بعدما بدأ استخدام السلاح من الجانب الطاجيكي من حدود الدولة.