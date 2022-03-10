https://arabic.sputniknews.com/20220310/ترامب-يحث-مؤيديه-على-تمويله-لبناء-طائرة-رئاسية-جديدة-له-بعد-تعرضه-لهبوط-اضطراري-1059730907.html

ترامب يحث مؤيديه على تمويله لبناء "طائرة رئاسية" جديدة له بعد تعرضه لهبوط اضطراري

ترامب يحث مؤيديه على تمويله لبناء "طائرة رئاسية" جديدة له بعد تعرضه لهبوط اضطراري

حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصاره على تمويل طائرة جديدة له، بعدما اضطرت ‏طائرته للهبوط اضطراريا.‏ 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T14:41+0000

2022-03-10T14:41+0000

2022-03-10T14:41+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وفي يوم السبت الماضي، اضطرت طائرة ترامب "داسو فالكون 900" للهبوط اضطراريا في نيو أورليانز نتيجة تعرضها لعطل في المحرك فوق خليج المكسيك، وكان برفقته عملاء الخدمة السرية، وموظفي الدعم، بالإضافة إلى بعض مستشاريه.وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن أحد محركات الطائرة الأربعة قد تعطل، لكن تمكن ترامب من الوصول إلى طائرة أحد المتبرعين، وعاد إلى منزل في فلوريدا يوم الأحد.وفي رسالة بريد إلكتروني بعثها إلى مؤيديه، أمس الأربعاء، أعلن ترامب أنه بصدد بناء طائرة جديدة، وحث أنصاره على تمويله.وتابع ترامب: "لدي تحديث مهم للغاية بشأن طائرتي، لكنني بحاجة إلى الوثوق في أنكم لن تشاركوه مع أي شخص: فريقي يعمل على بناء طائرة "ترامب فورس وان" جديدة".وأضاف في رسالته أن بناء هذه الطائرة كان "قيد الالتفاف - ولا تعرف حتى وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة عنها - ولا أطيق الانتظار للكشف عنها لأي شخص آخر".ثم يسأل ترامب في رسالته عبر البريد الإلكتروني: "هل تريدون رؤية طائرة الرئيس ترامب الجديدة" بخيارين نعم ولا، سأبحث عن ردكم خلال ساعة واحدة، شكرا لكم أصدقائي".وتتضمن رسالة دونالد ترامب الإلكترونية رابط ينقل من ينقر عليه إلى موقع يدعو للحصول على تبرعات شهرية متكررة تصل إلى 2500 دولار شهريا.وتم شراء طائرة "ترامب فورس وان" في عام 2011، والتي شوهدت خلال حملته الانتخابية في عام 2015، وهي من طراز "بوينغ 757"، وتم إضافة شعار عائلة ترامب إلى جميع مساند الرأس والوسائد بها.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الطائرة التي كانت جالسة دون استخدام في مدينة نيويورك نيويوك، ستحصل على محركات جديدة، وطلاء جديد، من أجل تجمعاته المستقبلية مع أنصاره ومؤيديه.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم