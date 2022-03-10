https://arabic.sputniknews.com/20220310/تركيا-ادعاءات-الجامعة-العربية-ضدنا-لا-أساس-لها-من-الصحة-1059738859.html
تركيا: ادعاءات الجامعة العربية ضدنا لا أساس لها من الصحة
تركيا: ادعاءات الجامعة العربية ضدنا لا أساس لها من الصحة
عبرت وزارة الخارجية التركية رفضها لقرارات وبيانات جامعة الدول العربية التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة دول عربية، معتبرة أنها "تتضمن ادعاءات لا أساس لها". 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:52+0000
2022-03-10T17:52+0000
2022-03-10T17:52+0000
أخبار تركيا اليوم
جامعة الدول العربية
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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الخميس: "نرفض رفضا تاما الادعاءات التي لا أساس لها ضد بلدنا، الواردة في بعض القرارات والبيانات الصادرة" عن الجامعة العربية، بحسب وكالة "الأناضول".واتهم بيان الخارجية الذي صدر، أمس الأربعاء، عن اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، تركيا بانتهاك سيادة بعض الدول العربية.وقال بيان الخارجية التركية: "من الواضح أن المقاربات البالية والخبيثة التي لا تتناسب مع واقع وديناميكيات المنطقة لا تسهم في حل مشاكل منطقة العالم العربي".وأكدت الوزارة أن أنقرة تخوض كفاحا ضد التهديدات لأمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي.وشددت على أن تركيا تبذل جهودا تهدف إلى حماية سيادة الدول العربية وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.وأكد البيان أن أنقرة لديها استعداد للتعاون مع كافة أعضاء الجامعة العربية، بهدف إرساء الاستقرار والازدهار الدائمين في المنطقة.
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أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية
تركيا: ادعاءات الجامعة العربية ضدنا لا أساس لها من الصحة
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عبرت وزارة الخارجية التركية رفضها لقرارات وبيانات جامعة الدول العربية التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة دول عربية، معتبرة أنها "تتضمن ادعاءات لا أساس لها".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الخميس: "نرفض رفضا تاما الادعاءات التي لا أساس لها ضد بلدنا، الواردة في بعض القرارات والبيانات الصادرة" عن الجامعة العربية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
واتهم بيان الخارجية الذي صدر، أمس الأربعاء، عن اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، تركيا بانتهاك سيادة بعض الدول العربية.
وقال بيان الخارجية التركية
: "من الواضح أن المقاربات البالية والخبيثة التي لا تتناسب مع واقع وديناميكيات المنطقة لا تسهم في حل مشاكل منطقة العالم العربي".
وأكدت الوزارة أن أنقرة تخوض كفاحا ضد التهديدات لأمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي.
وشددت على أن تركيا تبذل جهودا تهدف إلى حماية سيادة الدول العربية وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
وأكد البيان أن أنقرة لديها استعداد للتعاون مع كافة أعضاء الجامعة العربية، بهدف إرساء الاستقرار والازدهار الدائمين في المنطقة.