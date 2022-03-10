https://arabic.sputniknews.com/20220310/تغطية-مباشرة-الأسبوع-الثاني-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059698804.html
تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الرابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T05:31+0000
2022-03-10T05:31+0000
2022-03-10T05:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الرابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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