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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/تغطية-مباشرة-الأسبوع-الثاني-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059698804.html
تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الرابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T05:31+0000
2022-03-10T05:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:31 GMT 10.03.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الرابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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