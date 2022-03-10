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https://arabic.sputniknews.com/20220310/تفاصيل-لقاء-السيسي-ورئيس-جمهورية-طاجيكستان-صور-1059726514.html
تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جمهورية طاجيكستان... صور
تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جمهورية طاجيكستان... صور
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، في قصر الاتحادية في القاهرة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:44+0000
2022-03-10T13:46+0000
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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس الطاجيكي إلى مصر.وأشاد السيسي بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مشددا على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.ومن جانبه، أعرب الرئيس الطاجيكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.وأكد رحمون اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمام طاجيكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس، والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.وتطرق الرئيسان خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة.وتوافق الرئيسان بشأن أهمية استثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر وطاجيكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.وبحث الرئيسان التعاون في مجال برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر للكوادر الطاجيكية، واستقبال الدارسين من طاجيكستان في الأزهر الشريف والجامعات المصرية.وتناول الرئيسان أبرز تطورات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصةً في أوكرانيا وأفغانستان، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية، كما ثمن الرئيس الطاجيكي في هذا الصدد دور المؤسسات الدينية المصرية العريقة في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.وفي ختام المباحثات، وجه الرئيس الطاجيكى الدعوة للرئيس السيسي، للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو ما رحب به الرئيس، على أن يتم ترتيب موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين.وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، إلى جانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم "كاتلون" بطاجيكستان، وكذا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجيكستان القومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/السيسي-يبكي-على-الهواء-فيديو-1059667716.html
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مصر, أخبار مصر الآن

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جمهورية طاجيكستان... صور

13:44 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 10.03.2022)
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / POOL
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، في قصر الاتحادية في القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس الطاجيكي إلى مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
السيسي يبكي على الهواء... فيديو
أمس, 11:02 GMT
وأشاد السيسي بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مشددا على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الطاجيكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد رحمون اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمام طاجيكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس، والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
وتطرق الرئيسان خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة.
وتوافق الرئيسان بشأن أهمية استثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر وطاجيكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.
وبحث الرئيسان التعاون في مجال برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر للكوادر الطاجيكية، واستقبال الدارسين من طاجيكستان في الأزهر الشريف والجامعات المصرية.
وتناول الرئيسان أبرز تطورات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصةً في أوكرانيا وأفغانستان، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية، كما ثمن الرئيس الطاجيكي في هذا الصدد دور المؤسسات الدينية المصرية العريقة في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.
وفي ختام المباحثات، وجه الرئيس الطاجيكى الدعوة للرئيس السيسي، للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو ما رحب به الرئيس، على أن يتم ترتيب موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين.
وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، إلى جانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم "كاتلون" بطاجيكستان، وكذا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجيكستان القومية.
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