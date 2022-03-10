https://arabic.sputniknews.com/20220310/تقرير-موديز-الوضع-حول-أوكرانيا-يشكل-خطرا-جسيما-على-الاقتصاد-العالمي--1059721138.html

تقرير "موديز": الوضع حول أوكرانيا يشكل خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي

تقرير "موديز": الوضع حول أوكرانيا يشكل خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي

تحذر وكالة "موديز" من أن الصراع بين موسكو وكييف لا يؤثر فقط على النشاط الاقتصادي للبلدين، ولكنه قد يشكل خطرا كبيرا أيضا على مستويات تعافي الاقتصاد الأوروبي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T12:34+0000

2022-03-10T12:34+0000

2022-03-10T12:34+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

اقتصاد روسيا

وكالة "موديز"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102617/70/1026177069_0:83:3501:2052_1920x0_80_0_0_cea8d69f9817526c3fd9d5112d1bbe07.jpg

ويشير التقرير إلى حدوث ارتفاع فعلي في أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية في المنطقة، منوها إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثل نحو 25% من صاردات القمح في العالم، بحسب موقع "arabnews". كما نوه التقرير إلى أن أوكرانيا وروسيا تعتبران مصدرين رئيسيين للنيون، وهو غاز خامل ضروري لإنتاج أشباه الموصلات، وبالتالي، يمكن أن تؤدي الحرب الأوكرانية الروسية إلى تفاقم نقص الرقائق ومشاكل التوريد في صناعة السيارات.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال اليوم الخميس، إن الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة، ولذلك لا يجب الاستمرار في محاولة التكهن بزيادة الأسعار.وأوضح بيسكوف: "هذا يعني أنه لم يسبق لروسيا أن تعرضت لحرب اقتصادية كالتي نشهدها اليوم. لذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بشيء ما. الآن يجب ألا نتوقع، ولكن علينا أن نتحرك ونعمل من أجل تقليل العواقب السلبية والمزيد من المخاطر"، مشيرا إلى أن الوضع سيستقر.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/خبير-سياسة-العقوبات-الغربية-تجاه-موسكو-لن-تجني-ثمارها-على-المدى-القصير-أو-البعيد-1059716474.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اقتصاد روسيا, وكالة "موديز"