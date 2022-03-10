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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/تقرير-موديز-الوضع-حول-أوكرانيا-يشكل-خطرا-جسيما-على-الاقتصاد-العالمي--1059721138.html
تقرير "موديز": الوضع حول أوكرانيا يشكل خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي
تقرير "موديز": الوضع حول أوكرانيا يشكل خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي
تحذر وكالة "موديز" من أن الصراع بين موسكو وكييف لا يؤثر فقط على النشاط الاقتصادي للبلدين، ولكنه قد يشكل خطرا كبيرا أيضا على مستويات تعافي الاقتصاد الأوروبي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:34+0000
2022-03-10T12:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد روسيا
وكالة "موديز"
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ويشير التقرير إلى حدوث ارتفاع فعلي في أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية في المنطقة، منوها إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثل نحو 25% من صاردات القمح في العالم، بحسب موقع "arabnews". كما نوه التقرير إلى أن أوكرانيا وروسيا تعتبران مصدرين رئيسيين للنيون، وهو غاز خامل ضروري لإنتاج أشباه الموصلات، وبالتالي، يمكن أن تؤدي الحرب الأوكرانية الروسية إلى تفاقم نقص الرقائق ومشاكل التوريد في صناعة السيارات.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال اليوم الخميس، إن الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة، ولذلك لا يجب الاستمرار في محاولة التكهن بزيادة الأسعار.وأوضح بيسكوف: "هذا يعني أنه لم يسبق لروسيا أن تعرضت لحرب اقتصادية كالتي نشهدها اليوم. لذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بشيء ما. الآن يجب ألا نتوقع، ولكن علينا أن نتحرك ونعمل من أجل تقليل العواقب السلبية والمزيد من المخاطر"، مشيرا إلى أن الوضع سيستقر.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/خبير-سياسة-العقوبات-الغربية-تجاه-موسكو-لن-تجني-ثمارها-على-المدى-القصير-أو-البعيد-1059716474.html
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العالم, اقتصاد روسيا, وكالة "موديز"

تقرير "موديز": الوضع حول أوكرانيا يشكل خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي

12:34 GMT 10.03.2022
© REUTERS / Mike Segar/Filesوكالة موديز للتصنيف الائتماني
وكالة موديز للتصنيف الائتماني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Mike Segar/Files
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تحذر وكالة "موديز" من أن الصراع بين موسكو وكييف لا يؤثر فقط على النشاط الاقتصادي للبلدين، ولكنه قد يشكل خطرا كبيرا أيضا على مستويات تعافي الاقتصاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى حدوث ارتفاع فعلي في أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية في المنطقة، منوها إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثل نحو 25% من صاردات القمح في العالم، بحسب موقع "arabnews".
كما نوه التقرير إلى أن أوكرانيا وروسيا تعتبران مصدرين رئيسيين للنيون، وهو غاز خامل ضروري لإنتاج أشباه الموصلات، وبالتالي، يمكن أن تؤدي الحرب الأوكرانية الروسية إلى تفاقم نقص الرقائق ومشاكل التوريد في صناعة السيارات.
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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11:28 GMT
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال اليوم الخميس، إن الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة، ولذلك لا يجب الاستمرار في محاولة التكهن بزيادة الأسعار.
وأوضح بيسكوف: "هذا يعني أنه لم يسبق لروسيا أن تعرضت لحرب اقتصادية كالتي نشهدها اليوم. لذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بشيء ما. الآن يجب ألا نتوقع، ولكن علينا أن نتحرك ونعمل من أجل تقليل العواقب السلبية والمزيد من المخاطر"، مشيرا إلى أن الوضع سيستقر.
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