https://arabic.sputniknews.com/20220310/توقعات-بسفر-جنود-بريطانيين-إلى-أوكرانيا-والجيش-يناشدهم-العودة-1059732797.html

توقعات بسفر جنود بريطانيين إلى أوكرانيا والجيش يناشدهم العودة

توقعات بسفر جنود بريطانيين إلى أوكرانيا والجيش يناشدهم العودة

ناشد الجيش البريطاني "عدد صغير" من قواته يُعتقد أنهم سافروا إلى أوكرانيا، العودة على الفور إلى البلاد. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T15:02+0000

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2022-03-10T15:02+0000

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم الجيش البريطاني: "نحن على علم بعدد صغير من الجنود الأفراد الذين خالفوا الأوامر وغابوا دون إذن".وقال المتحدث إن هؤلاء الجنود ربما يكونوا قد سافروا إلى أوكرانيا بصفة شخصية، مضيفا: "نحن نشجعهم وبقوة على العودة إلى المملكة المتحدة".وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان حظر السفر إلى أوكرانيا على جميع المنسوبين حتى إشعار آخر.وأوضح البيان أن الحظر ينطبق على المنتسب سواء كان في إجازة أم لا، مؤكدا أن الأفراد الذين يسافرون لأوكرانيا يواجهون عواقب تأديبية وإدارية.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/بريطانيا-تضم-7-رجال-أعمال-روس-بينهم-مالك-تشيلسي-رومان-أبراموفيتش-إلى-قائمة-العقوبات-1059707938.html

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