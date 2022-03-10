https://arabic.sputniknews.com/20220310/ثوران-بركان-ميرابي-في-إندونيسيا-وإجلاء-المئات-1059698908.html
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء المئات
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء المئات
ذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن بركان ميرابي ثار الليلة الماضية وقذف حمما ورمادا ودفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T05:30+0000
2022-03-10T05:30+0000
2022-03-10T05:39+0000
أخبار إندونيسيا
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وأوضحت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية بتويتر أن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية، تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل تقريبا (1700 بتوقيت غرينتش) والثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.وأشارت وكالة مواجهة الكوارث إلى أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجياكارتا غادروا منازلهم في حين غطى الرماد بعض القرى. ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن.وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث، بحسب رويترز.وكان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350.وفي ديسمبر/ كانون الأول، ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة وأودى بحياة قرابة 60 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/ارتفاع-عدد-ضحايا-ثورة-بركان-إندونيسيا-إلى-34-شخصا-1053651348.html
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أخبار إندونيسيا
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء المئات
05:30 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 05:39 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن بركان ميرابي ثار الليلة الماضية وقذف حمما ورمادا ودفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى الرحيل.
وأوضحت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية بتويتر أن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية، تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل تقريبا (1700 بتوقيت غرينتش) والثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.
وأشارت وكالة مواجهة الكوارث إلى أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجياكارتا غادروا منازلهم في حين غطى الرماد بعض القرى. ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن.
وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا
في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث، بحسب رويترز.
وكان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010
وأسفر عن مقتل أكثر من 350.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة وأودى بحياة قرابة 60 شخصا.