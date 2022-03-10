https://arabic.sputniknews.com/20220310/جامعة-الدول-العربية-تتهم-إيران-بزعزعة-الأمن-والاستقرار-الإقليمي--1059703980.html

جامعة الدول العربية تتهم إيران بزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي

جامعة الدول العربية تتهم إيران بزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي

أعلنت جامعة الدول العربية، عن رفضها "قيام إيران بتسليح عناصر انفصالية تهدد أمن واستقرار المغرب"، مشيرة أنه "يتوجب التضامن مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T08:32+0000

2022-03-10T08:32+0000

2022-03-10T08:32+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار إيران

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أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة، قرارا، اتخذته اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، جاء فيه "هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي".وأكد القرار، "رفض كل أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزة الأمن والاستقرار الإقليمي".وطالب "النظام الايراني بالكف والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات التي تؤجج النزاعات والصراعات في المنطقة العربية وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية والانفصالية".وكانت إيران، قد نفت في وقت سابق اتهامات وجهها لها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية وتزويدها بالسلاح لتهديد أمن المغرب ووحدته، مشيرة إلى أن تكرار تلك الاتهامات يأتي بسبب دعم المغرب لإسرائيل.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان تعليقا على تصريحات وزير الخارجية المغربي "بسبب عدم قدرتها على حل قضاياها الإقليمية، كررت الحكومة المغربية مرة أخرى، دعمها للكيان الصهيوني المجرم، وكررت اتهاماتها الباطلة التي لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية".وأضاف "من المؤسف أن الحكومة المغربية، التي تترأس لجنة القدس حاليا، وفي الوقت الذي يركز في العالم الإسلامي على الوحدة لمواجهة التعدي على القدس الشريف والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، تقوم بدعم أهداف أعداء الأمة الإسلامية".وكانت إسبانيا قد سمحت لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء عن المغرب، بدخول أراضيها بجواز سفر جزائري مزور تحت اسم محمد بن بطوش.

https://arabic.sputniknews.com/20210507/المغرب-يشن-هجوما-حادا-على-إيران-ويتهمهما-بتهديد-وحدة-أراضيه-1048903213.html

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