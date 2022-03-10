https://arabic.sputniknews.com/20220310/جاويش-أوغلو-يعرب-عن-أمله-في-إحلال-السلام-بعد-المحادثات-بين-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-1059716028.html

جاويش أوغلو يعرب عن أمله في "إحلال السلام" بعد المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

جاويش أوغلو يعرب عن أمله في "إحلال السلام" بعد المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T11:16+0000

2022-03-10T11:16+0000

2022-03-10T11:16+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وكتب جاويش أوغلو على تويتر: "نأمل بصدق أن يسود السلام في منطقتنا. وسنواصل بذل الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا".جرت مفاوضات بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا اليوم الخميس في أنطاليا.يعد هذا الاجتماع هو الأول بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن اللقاء يجري على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، حيث يحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير لافروف سيلتقي كوليبا، على هامش المنتدى الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لحل الأزمة بين البلدين.

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