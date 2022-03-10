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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/جاويش-أوغلو-يعرب-عن-أمله-في-إحلال-السلام-بعد-المحادثات-بين-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-1059716028.html
جاويش أوغلو يعرب عن أمله في "إحلال السلام" بعد المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا
جاويش أوغلو يعرب عن أمله في "إحلال السلام" بعد المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا
أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:16+0000
2022-03-10T11:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب جاويش أوغلو على تويتر: "نأمل بصدق أن يسود السلام في منطقتنا. وسنواصل بذل الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا".جرت مفاوضات بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا اليوم الخميس في أنطاليا.يعد هذا الاجتماع هو الأول بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن اللقاء يجري على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، حيث يحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير لافروف سيلتقي كوليبا، على هامش المنتدى الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لحل الأزمة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-سلام-بارد-أفضل-من-حرب-باردة-1059710726.html
https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-يأمل-في-أن-يسفر-اللقاء-بين-لافروف-وكوليبا-عن-وقف-إطلاق-نار-دائم-في-أوكرانيا-1059680485.html
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جاويش أوغلو يعرب عن أمله في "إحلال السلام" بعد المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

11:16 GMT 10.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل الجهود في مجال الدبلوماسية.
وكتب جاويش أوغلو على تويتر: "نأمل بصدق أن يسود السلام في منطقتنا. وسنواصل بذل الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا".
جرت مفاوضات بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا اليوم الخميس في أنطاليا.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة
10:16 GMT
يعد هذا الاجتماع هو الأول بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن اللقاء يجري على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، حيث يحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير لافروف سيلتقي كوليبا، على هامش المنتدى الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لحل الأزمة بين البلدين.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أردوغان يأمل بأن يسفر اللقاء بين لافروف وكوليبا عن وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا
أمس, 14:31 GMT
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