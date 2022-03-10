https://arabic.sputniknews.com/20220310/حريق-هائل-يلتهم-مصنعا-كبيرا-في-مصر-1059730642.html
حريق هائل يلتهم مصنعا كبيرا في مصر
حريق هائل يلتهم مصنعا كبيرا في مصر
التهم حريق هائل، اليوم الخميس، مصنعا كبيرا، في محافظة الشرقية المصرية، شمال شرقي مصر. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:31+0000
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ونشب الحريق الهائل بأحد مصانع إنتاج الإسفنج بالمنطقة الصناعية في بساتين الإسماعيلية بالشرقية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.وأسفر الحريق عن التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي.وانتقل فريق من الشرطة إلى مكان الحريق، وتبين عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات وجاري تقدير قيمة الخسائر.كما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في أحد عنابر الإنتاج، وساعدت الرياح الشديدة على امتداده لباقي العنابر.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مصر-احتراق-عدد-من-السيارات-بعد-اندلاع-النيران-في-محطة-وقود-بمحافظة-الدقهلية-1059006671.html
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حريق هائل يلتهم مصنعا كبيرا في مصر
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التهم حريق هائل، اليوم الخميس، مصنعا كبيرا، في محافظة الشرقية المصرية، شمال شرقي مصر.
ونشب الحريق الهائل بأحد مصانع إنتاج الإسفنج بالمنطقة الصناعية في بساتين الإسماعيلية بالشرقية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.
وأسفر الحريق عن التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي.
وانتقل فريق من الشرطة إلى مكان الحريق، وتبين عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات وجاري تقدير قيمة الخسائر.
كما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.
وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق
هو حدوث ماس كهربائي في أحد عنابر الإنتاج، وساعدت الرياح الشديدة على امتداده لباقي العنابر.