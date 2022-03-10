https://arabic.sputniknews.com/20220310/حريق-هائل-يلتهم-مصنعا-كبيرا-في-مصر-1059730642.html

حريق هائل يلتهم مصنعا كبيرا في مصر

حريق هائل يلتهم مصنعا كبيرا في مصر

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، مصنعا كبيرا، في محافظة الشرقية المصرية، شمال شرقي مصر. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T14:31+0000

2022-03-10T14:31+0000

2022-03-10T14:31+0000

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1049865763_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_fec3c72b5536c1eb5ebce00a57d015ca.jpg

ونشب الحريق الهائل بأحد مصانع إنتاج الإسفنج بالمنطقة الصناعية في بساتين الإسماعيلية بالشرقية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.وأسفر الحريق عن التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي.وانتقل فريق من الشرطة إلى مكان الحريق، وتبين عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات وجاري تقدير قيمة الخسائر.كما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في أحد عنابر الإنتاج، وساعدت الرياح الشديدة على امتداده لباقي العنابر.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/مصر-احتراق-عدد-من-السيارات-بعد-اندلاع-النيران-في-محطة-وقود-بمحافظة-الدقهلية-1059006671.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن