https://arabic.sputniknews.com/20220310/حزب-الله-يتهم-دولتين-إحداهما-خليجية-دفعتا-عشرات-المليارات-من-الدولارات-لمواجهة-المقاومة-1059699508.html
حزب الله يتهم دولتين إحداهما خليجية دفعتا عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة المقاومة
حزب الله يتهم دولتين إحداهما خليجية دفعتا عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة المقاومة
اتهم "حزب الله" اللبناني، "أمريكا والسعودية بدفع عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة المقاومة"، مؤكدا في الوقت ذاته أنهما لم تحققا شيئا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T06:23+0000
2022-03-10T06:23+0000
2022-03-10T06:27+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_44f68bda22521f2254cfa28ee465ba32.jpg
قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل فاروق، في لقاء أقيم في مدينة النبطية بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي المدينة، إن "حزب الله مستهدف أمريكياً على مدى أربعين سنة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، متسائلا: هل السعودية وأمريكا اللتان دفعتا عشرات المليارات لمواجهة المقاومة قد حققتا شيئا؟، مجيبًا: "لا أبدا.ورأى أن "هذا دليل على مدى تأثير وفعالية حزب الله، إذ لولا استمراره بالنجاحات والانتصارات والفعالية والتأثير لَما استمرت الضغوط والاستهدافات"، مضيفا أنهم "كلما استهدفونا أكثر فهذا بمثابة اعتراف بتأثيرنا أكثر فأكثر، وفي المقابل فإنهم كلما زادوا استهدافنا سنة بعد سنة فهذا دليل على فشلهم وفشل سياساتهم في استهداف حزب الله، وهو فشل للسعودية وأمريكا".وأكد أن "العالم كله يدرك أن أمريكا والسعودية احتشدوا لكسر ظهر المقاومة، ولكن المقاومة كسرت إرادتهم وهيبتهم وصورتهم وسطوتهم وازدادت قوّة وحضورا شعبيا وعسكريا وسياسيا"، متهما "السفارات وبالأخص السعودية والأمريكيّة بتدخل مسموم من أجل تحريض جمهور المقاومة ضدها".وختم نبيل فاروق بالقول إن "تدخلات السفارات الأمريكية والسعودية وغيرها قد أدت إلى نتائج عكسية، وازداد تأييد المقاومة وسط جمهوره وغيره، لذلك نحن نقدم على الانتخابات بثقة بأن المقاومة ستستطيع أن تكسر إرادة وإملاءات ووصايات السفارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/السفير-السعودي-لدى-بيروت-يتهم-حزب-الله-بالاستعلاء-على-لبنان-1055934592.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_2cd81207bf645e0f3156232a3e61baa8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله
حزب الله يتهم دولتين إحداهما خليجية دفعتا عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة المقاومة
06:23 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 06:27 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
اتهم "حزب الله" اللبناني، "أمريكا والسعودية بدفع عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة المقاومة"، مؤكدا في الوقت ذاته أنهما لم تحققا شيئا.
قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل فاروق، في لقاء أقيم في مدينة النبطية بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي المدينة
، إن "حزب الله مستهدف أمريكياً على مدى أربعين سنة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، متسائلا: هل السعودية وأمريكا اللتان دفعتا عشرات المليارات لمواجهة المقاومة قد حققتا شيئا؟، مجيبًا: "لا أبدا.
ورأى أن "هذا دليل على مدى تأثير وفعالية حزب الله، إذ لولا استمراره بالنجاحات والانتصارات والفعالية والتأثير لَما استمرت الضغوط والاستهدافات"، مضيفا أنهم "كلما استهدفونا أكثر فهذا بمثابة اعتراف بتأثيرنا أكثر فأكثر، وفي المقابل فإنهم كلما زادوا استهدافنا سنة بعد سنة فهذا دليل على فشلهم وفشل سياساتهم في استهداف حزب الله، وهو فشل للسعودية وأمريكا".
وأكد أن "العالم كله يدرك أن أمريكا والسعودية احتشدوا لكسر ظهر المقاومة، ولكن المقاومة كسرت إرادتهم وهيبتهم وصورتهم وسطوتهم وازدادت قوّة وحضورا شعبيا وعسكريا وسياسيا"، متهما "السفارات وبالأخص السعودية والأمريكيّة بتدخل مسموم من أجل تحريض جمهور المقاومة ضدها".
وختم نبيل فاروق بالقول إن "تدخلات السفارات الأمريكية والسعودية وغيرها قد أدت إلى نتائج عكسية، وازداد تأييد المقاومة وسط جمهوره وغيره، لذلك نحن نقدم على الانتخابات بثقة بأن المقاومة ستستطيع أن تكسر إرادة وإملاءات ووصايات السفارات".