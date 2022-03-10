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"حملة المليار وجبة"... محمد بن راشد يطلق أكبر مبادرة إنسانية لدعم الفقراء حول العالم
"حملة المليار وجبة"... محمد بن راشد يطلق أكبر مبادرة إنسانية لدعم الفقراء حول العالم
أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة للوصول إلى عدد مليار وجبة يتم توزيعها للفقراء والمحتاجين حول العالم. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:58+0000
2022-03-10T11:58+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، في خبر عن المبادرة، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها للوصول إلى مليار وجبة بعد أن تم توزيع 220 مليون وجبة في أقل من عام.يذكر أن محمد بن راشد أطلق حملة لتوزيع 100 مليون وجبة في 47 دولة حول العالم، العام الماضي، لكنها تجاوزت هذا الرقم ووصل عدد الوجبات إلى 220 مليون وجبة.ولفتت الوكالة إلى وجود نحو 52 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغلبهم من النساء والأطفال يواجهون الجوع.
https://arabic.sputniknews.com/20200503/الإمارات-تضيئ-180-ألف-مصباح-على-برج-خليفة-دعما-لحملة-10-ملايين-وجبة-1045343067.html
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"حملة المليار وجبة"... محمد بن راشد يطلق أكبر مبادرة إنسانية لدعم الفقراء حول العالم

11:58 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة للوصول إلى عدد مليار وجبة يتم توزيعها للفقراء والمحتاجين حول العالم.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، في خبر عن المبادرة، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها للوصول إلى مليار وجبة بعد أن تم توزيع 220 مليون وجبة في أقل من عام.
برج خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2020
الإمارات تضيئ 180 ألف مصباح على برج خليفة دعما لحملة "10 ملايين وجبة"
3 مايو 2020, 21:57 GMT
يذكر أن محمد بن راشد أطلق حملة لتوزيع 100 مليون وجبة في 47 دولة حول العالم، العام الماضي، لكنها تجاوزت هذا الرقم ووصل عدد الوجبات إلى 220 مليون وجبة.
ولفتت الوكالة إلى وجود نحو 52 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغلبهم من النساء والأطفال يواجهون الجوع.
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