https://arabic.sputniknews.com/20220310/حملة-المليار-وجبة-محمد-بن-راشد-يطلق-أكبر-مبادرة-إنسانية-لدعم-الفقراء-حول-العالم-1059719327.html
"حملة المليار وجبة"... محمد بن راشد يطلق أكبر مبادرة إنسانية لدعم الفقراء حول العالم
"حملة المليار وجبة"... محمد بن راشد يطلق أكبر مبادرة إنسانية لدعم الفقراء حول العالم
أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة للوصول إلى عدد مليار وجبة يتم توزيعها للفقراء والمحتاجين حول العالم. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:58+0000
2022-03-10T11:58+0000
2022-03-10T11:58+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050575923_0:847:2048:1999_1920x0_80_0_0_0b229298a84b3ae06aab6fbbff61bde5.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، في خبر عن المبادرة، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها للوصول إلى مليار وجبة بعد أن تم توزيع 220 مليون وجبة في أقل من عام.يذكر أن محمد بن راشد أطلق حملة لتوزيع 100 مليون وجبة في 47 دولة حول العالم، العام الماضي، لكنها تجاوزت هذا الرقم ووصل عدد الوجبات إلى 220 مليون وجبة.ولفتت الوكالة إلى وجود نحو 52 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغلبهم من النساء والأطفال يواجهون الجوع.
https://arabic.sputniknews.com/20200503/الإمارات-تضيئ-180-ألف-مصباح-على-برج-خليفة-دعما-لحملة-10-ملايين-وجبة-1045343067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050575923_0:655:2048:2191_1920x0_80_0_0_4fa85a31118dec11e595005f1707d2e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن
"حملة المليار وجبة"... محمد بن راشد يطلق أكبر مبادرة إنسانية لدعم الفقراء حول العالم
تابعنا عبر
أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة للوصول إلى عدد مليار وجبة يتم توزيعها للفقراء والمحتاجين حول العالم.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، في خبر عن المبادرة
، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها للوصول إلى مليار وجبة بعد أن تم توزيع 220 مليون وجبة في أقل من عام.
يذكر أن محمد بن راشد أطلق حملة لتوزيع 100 مليون وجبة
في 47 دولة حول العالم، العام الماضي، لكنها تجاوزت هذا الرقم ووصل عدد الوجبات إلى 220 مليون وجبة.
ولفتت الوكالة إلى وجود نحو 52 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغلبهم من النساء والأطفال يواجهون الجوع
.