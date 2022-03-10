https://arabic.sputniknews.com/20220310/خبير-اقتصادي-دول-الاتحاد-الأوروبي-سوف-تدفع-الثمن-الأغلى-وكلمة-اتحاد-أصبحت-مهددة-بالزوال--1059720566.html

خبير اقتصادي: دول الاتحاد الأوروبي سوف تدفع الثمن الأغلى وكلمة "اتحاد" أصبحت مهددة بالزوال

خبير اقتصادي: دول الاتحاد الأوروبي سوف تدفع الثمن الأغلى وكلمة "اتحاد" أصبحت مهددة بالزوال

قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الدول الأوروبية أخطأت استراتيجياً بمسألة تأييد انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، وهي دول... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T12:29+0000

2022-03-10T12:29+0000

2022-03-10T12:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الدول الأوروبية أخطأت استراتيجياً بمسألة تأييد انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، وهي دول الاتحاد الأوروبي الأوسع تمثيلاً داخل هذا الحلف العسكري، لأن الخطأ الاستراتيجي يكمن بأن أي اندلاع لحرب بين روسيا وأوكرانيا ستجري على أراض أوروبية أولاً، وسوف تخدم مصالح الآخرين خصوصاً مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية، ونحن نعلم أن من ضمن استراتيجياتهم استهداف روسيا وأيضاً استهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف: "لذلك لو كنت صاحب قرار داخل الاتحاد الأوروبي لكنت رفضت طلب انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي لأن هذه المسألة تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي وهذا ما كان لا يجب أن ترضاه دول الاتحاد الأوروبي".وأكد أن "الدول الأوروبية وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي هي الخاسر الأكبر، والهجرة والتهجير والنازحون الأوكرانيون، صحيح أوروبا تقول إن هؤلاء هم أوروبيين وبالتالي مرحب بهم ولكن لا ننسى أن دول الاتحاد الأوروبي منهكة وقد أنهكها وباء كورونا واستنفد غالبية احتياطاتها في بنوكها المركزية من أجل أن تدعم إقتصاداتها وأن تنقذ شركاتها الكبرى، لأن هذا الوباء كان قد فرض التباعد الاجتماعي الذي كان لا بد منه للنشاط الاقتصادي الطبيعي العادي".ولفت إلى أن "قطاع صناعة السيارات على الصعيد العالمي هو قطاع مهدد لأن نصف المواد الأولية من المعادن الضرورية لتصنيع السيارات تأتي من روسيا، وبالتالي هناك شركات كثيرة لصناعة السيارات ستصبح مهددة بالإفلاس لأنها سوف تتكبد خسائر كبيرة بسبب منعها من استيراد المواد الأولية من روسيا مثلاً أعطي مثال، وهل تستطيع الدول الأوروبية أن تتحمل إفلاسات جديدة في شركات جديدة، هذا انتحار وأعتقد أن الرئيس الفرنسي في آخر مكالمة مع الرئيس فلاديمير بوتين أعتقد أنه أدرك الفخ الذي وقعت فيه دول الإتحاد الأوروبي".كما رأى يشوعي أنه "في الحروب لا يوجد رابح أو خاسر الجميع خاسر، وأن الاقتصاد العالمي برمته سوف يتأثر وأكبر برهان على ذلك توقع تراجع دراماتيكي لنسبة نمو الاقتصاد العالمي الذي لن يسجل نمواً عام 2022 أكثر من 2% بعد أن كان الكلام يدور عن 6 أو 7%".وختم الخبير الاقتصادي، متسائلاً: "لماذا يريدون لغيرهم ما لم يريدوه لأنفسهم؟ عندما زرع الاتحاد السوفييتي صواريخه في كوبا هددت الولايات المتحدة بحرب عالمية مما دفع آنذاك الاتحاد السوفييتي على سحبها وبالتالي سحب فتيل الانفجار، لماذا ما رفضوه لأنفسهم يريدون الآخرين أن يقبلوا به، إذا كان لدى الولايات المتحدة مصالح معينة ومن ورائها كان المفروض على الأقل أن تحافظ الدول الأوروبية على أمن وسلامة أوروبا وتجنيبها حروباً عبثية مثل هذه الحرب التي فرضت فرضاً على روسيا".

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اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية