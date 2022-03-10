https://arabic.sputniknews.com/20220310/خبير-عسكري-أمريكا-ترى-من-الضروري-تحصين-مواقعها-في-الدول-التي-تحت-عباءتها-1059711666.html
خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عباءتها"
خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عباءتها"
تناقش الحلقة: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وآثارها على المنطقة العربية، القوات الأمريكية تنقل معدات عسكرية من ريف الحسكة إلى العراق، بلينكن: سنرسل... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:35+0000
2022-03-10T10:35+0000
2022-03-10T10:35+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عبائتها"
خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عبائتها"
أكد مصدر محلي سوري لوكالة "سانا"، أن رتلاً مؤلفا من 42 آلية منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكرية ترافقها مدرعتان تابعتان للقوات الأمريكية تم نقلها إلى العراق من ريف الحسكة في سوريا، مشيرا إلى أن الرتل خرج من معبر الوليد غير الشرعي ليلاً نحو شمال العراق، وكانت القوات الأمريكية نقلت بمساعدة "قوات سوريا الديمقراطية" قبل أيام، مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل في ريف الحسكة الشمالي عبر معبر الوليد إلى الأراضي العراقية.عن هذه الإجراءات، قال الخبير العسكري، العميد الدكتور محمود عبد السلام لـ "شؤون عسكرية":خبير: "إرسال واشنطن دعما عسكريا إلى ليتوانيا هو اتجاه أمريكي نحو تعقيد الأمور"أعلن وزير الخارجية الأمركي أنتوني بلينكن أن بلاده سترسل 4000 مقاتل الى ليتوانيا لتعزيز إمكانياتها الدفاعية، وأن واشنطن تدرس طلبات قدمتها كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لدمج نظامها الدفاعي الجوي مع حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن الطلبات قدمتها الدول المذكورة مباشرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عباءتها"
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تناقش الحلقة: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وآثارها على المنطقة العربية، القوات الأمريكية تنقل معدات عسكرية من ريف الحسكة إلى العراق، بلينكن: سنرسل مقاتلين الى ليتوانيا والجبهة الشرقية للناتو لتعزيز المستوى العسكري، "روس أبورون إكسبورت" الروسية تشارك في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
أكد مصدر محلي سوري لوكالة "سانا"، أن رتلاً مؤلفا من 42 آلية منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكرية ترافقها مدرعتان تابعتان للقوات الأمريكية تم نقلها إلى العراق من ريف الحسكة في سوريا، مشيرا إلى أن الرتل خرج من معبر الوليد غير الشرعي ليلاً نحو شمال العراق، وكانت القوات الأمريكية نقلت بمساعدة "قوات سوريا الديمقراطية" قبل أيام، مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل في ريف الحسكة الشمالي عبر معبر الوليد إلى الأراضي العراقية.
عن هذه الإجراءات، قال الخبير العسكري، العميد الدكتور محمود عبد السلام لـ "شؤون عسكرية
":
"أمريكا ترى من الواجب الآن تحصين مواقعها في الدول الحليفة أو الدول التي ترى أنها تحت عباءتها، خاصة وأن المعسكر الغربي بكامله وحلف الناتو بدأ ينقل معداته العسكرية من الخلف إلى الخطوط الأمامية".
خبير: "إرسال واشنطن دعما عسكريا إلى ليتوانيا هو اتجاه أمريكي نحو تعقيد الأمور"
أعلن وزير الخارجية الأمركي أنتوني بلينكن أن بلاده سترسل 4000 مقاتل الى ليتوانيا لتعزيز إمكانياتها الدفاعية، وأن واشنطن تدرس طلبات قدمتها كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لدمج نظامها الدفاعي الجوي مع حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن الطلبات قدمتها الدول المذكورة مباشرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد لـ "شؤون عسكرية
":
إن "إرسال أمريكا 4000 عسكري إلى ليتوانيا كدعم عسكري لها هو يأتي في سياق التصعيد الأمريكي نحو تعقيد الأمور بدلاً من حلها، وبدلاً من التوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمة الحالية، كما وأنها تسعى إلى التواجد العسكري في ليتوانيا حيث يمثل ذلك تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...