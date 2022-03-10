https://arabic.sputniknews.com/20220310/خبير-عسكري-أمريكا-ترى-من-الضروري-تحصين-مواقعها-في-الدول-التي-تحت-عباءتها-1059711666.html

خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عباءتها"

خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عباءتها"

تناقش الحلقة: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وآثارها على المنطقة العربية، القوات الأمريكية تنقل معدات عسكرية من ريف الحسكة إلى العراق، بلينكن: سنرسل... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T10:35+0000

2022-03-10T10:35+0000

2022-03-10T10:35+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عبائتها" خبير عسكري: "أمريكا ترى من الضروري تحصين مواقعها في الدول التي تحت عبائتها"

أكد مصدر محلي سوري لوكالة "سانا"، أن رتلاً مؤلفا من 42 آلية منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكرية ترافقها مدرعتان تابعتان للقوات الأمريكية تم نقلها إلى العراق من ريف الحسكة في سوريا، مشيرا إلى أن الرتل خرج من معبر الوليد غير الشرعي ليلاً نحو شمال العراق، وكانت القوات الأمريكية نقلت بمساعدة "قوات سوريا الديمقراطية" قبل أيام، مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل في ريف الحسكة الشمالي عبر معبر الوليد إلى الأراضي العراقية.عن هذه الإجراءات، قال الخبير العسكري، العميد الدكتور محمود عبد السلام لـ "شؤون عسكرية":خبير: "إرسال واشنطن دعما عسكريا إلى ليتوانيا هو اتجاه أمريكي نحو تعقيد الأمور"أعلن وزير الخارجية الأمركي أنتوني بلينكن أن بلاده سترسل 4000 مقاتل الى ليتوانيا لتعزيز إمكانياتها الدفاعية، وأن واشنطن تدرس طلبات قدمتها كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لدمج نظامها الدفاعي الجوي مع حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن الطلبات قدمتها الدول المذكورة مباشرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...

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محمد جمعة https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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