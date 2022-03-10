https://arabic.sputniknews.com/20220310/خبير-على-أوكرانيا-قبول-أن-تكون-دولة-حيادية-وليست-أداة-بيد-الناتو-والغرب-1059726792.html
خبير: على أوكرانيا قبول أن تكون دولة حيادية وليست أداة بيد الناتو والغرب
خبير: على أوكرانيا قبول أن تكون دولة حيادية وليست أداة بيد الناتو والغرب
أكد الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، أن الغرب لا يجرؤ على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:50+0000
2022-03-10T13:50+0000
2022-03-10T13:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف الأصفري: "هذه الخطوة ستكون بمثابة حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة هو أن تقبل أوكرانيا بأن تكون دولة حيادية وليست أداة بيد الناتو والغرب، الذي يريد تحويل كييف إلى جبهة ضد روسيا".وأشار في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن هذه هي الأهداف التي دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التحرك للحيلولة دون نشر أسلحة نووية أو بيولوجية في أوكرانيا لتهديد الأمن القومي الروسي.ولفت الأصفري، إلى أن الغرب فوجئ بالصلابة الروسية وقدرة موسكو على تحدي خططهم، وبالتالي ليس لديهم أي حل إلا توريط أوكرانيا عن بعد، لذلك يشعر الرئيس الأوكراني بخيبة أمل بعد تخلى الغرب عنه أمام إصرار روسيا على الحفاظ على أمنها القومي.وجددت بريطانيا والولايات المتحدة رفضهما إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، خشية اندلاع مواجهة بين حلف الناتو وروسياوخلال مؤتمر صحفي جمع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، قالت تراس إن الطريقة المثلى للتصدي للتهديد هي مساعدة الأوكرانيين عبر منظومة الدفاع الجوي.بدوره، شدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن المنظمة الأوروبية لا توجد لديها استطاعة للموافقة على طلب فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الناتو لن يتدخل في أوكرانيا لأنها ليست عضوا فيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-كل-ما-يريده-الغرب-من-أوكرانيا-هو-أن-تعمل-ضد-روسيا-1059724458.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير: على أوكرانيا قبول أن تكون دولة حيادية وليست أداة بيد الناتو والغرب
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أكد الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، أن الغرب لا يجرؤ على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.
وأضاف الأصفري: "هذه الخطوة ستكون بمثابة حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة
هو أن تقبل أوكرانيا بأن تكون دولة حيادية وليست أداة بيد الناتو والغرب، الذي يريد تحويل كييف إلى جبهة ضد روسيا".
وأشار في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن هذه هي الأهداف التي دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التحرك للحيلولة دون نشر أسلحة نووية أو بيولوجية في أوكرانيا لتهديد الأمن
القومي الروسي.
ولفت الأصفري، إلى أن الغرب فوجئ بالصلابة الروسية وقدرة موسكو على تحدي خططهم، وبالتالي ليس لديهم أي حل إلا توريط أوكرانيا عن بعد، لذلك يشعر الرئيس الأوكراني بخيبة أمل بعد تخلى الغرب عنه أمام إصرار روسيا على الحفاظ على أمنها القومي.
وشدد على أن الحل الوحيد أمام أوكرانيا الآن هو الاستجابة للمطالب الروسية وتفهم مخاوفها الأمنية وعدم الانسياق وراء جهات تورطها في معارك نيابة عن الغرب.
وجددت بريطانيا والولايات المتحدة رفضهما إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، خشية اندلاع مواجهة بين حلف الناتو وروسيا
وخلال مؤتمر صحفي جمع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، قالت تراس إن الطريقة المثلى للتصدي للتهديد هي مساعدة الأوكرانيين عبر منظومة الدفاع الجوي.
من جانبه، أكد بلينكن على أن وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيفضي لمواجهة مع روسيا، ما يعقد الأمور أكثر.
بدوره، شدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن المنظمة الأوروبية لا توجد لديها استطاعة للموافقة على طلب فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الناتو لن يتدخل في أوكرانيا لأنها ليست عضوا فيه.