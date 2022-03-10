خلال زيارته للمنامة... رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع نظيره البحريني التحديات المشتركة للدولتين
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
© AP Photo / Oded Balilty
التقى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الخميس، مع نظيره البحريني، ورئيس الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، خلال زيارته لمملكة البحرين.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن كوخافي واصل زيارته إلى المملكة، والتي بدأها قبل يومين، حيث التقى بكبار القادة العسكريين في البحرين، على رأسهم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، ووزير شؤون الدفاع الفريق عبد الله بن حسن النعيمي.
IDF Chief of the General Staff LTG Aviv Kohavi continued his 1st visit to the Kingdom of Bahrain today. He met with senior Bahraini defense officials & visited @US5thFleet to meet with VADM Brad Cooper.— Israel Defense Forces (@IDF) March 10, 2022
These strategic partnerships strengthen our advantage over regional threats. pic.twitter.com/RKZn9sv7kY
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن كوخافي بحث التحديات المشتركة للدولتين وفرص توسيع التعاون بين البلدين.
ومن جانبه، نقل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن كوخافي أن بلاده قامت في العام الأخير بإنشاء شبكة تعاون استراتيجية أمنية مع دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، تعزز الميزة الاستراتيجية في مواجهة التهديدات في المحيط.
كما وصل رئيس الأركان لمقر الأسطول الخامس الأمريكي في #البحرين والتقى مع قائد الأسطول الادميرال شارلز براد كوبر وطاقمه لإيجاز استخباري عملياتي وحديث عن مواصلة التعاون بين الجيشيْن بالاضافة الى حاجات ضرورية أخرى للحفاظ ع الأمن والاستقرار الاقليمييْن pic.twitter.com/5p3OFjJcQC— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2022
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي بأن زيارته للبحرين خطوة مهمة وفرصة ذهبية للتعاون في مجالات وجبهات مختلفة.
وفي السياق نفسه، وصل رئيس الأركان الإسرائيلي إلى مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والتقى مع قائد الأسطول الأدميرال شارلز براد كوبر، وناقشا مواصلة التعاون بين الجيشين، الإسرائيلي والأمريكي، وملفات أخرى ضرورية أخرى للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمييْن.