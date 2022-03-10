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https://arabic.sputniknews.com/20220310/خلال-زيارته-للمنامة-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يبحث-مع-نظيره-البحريني-التحديات-المشتركة-للدولتين-1059735624.html
خلال زيارته للمنامة... رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع نظيره البحريني التحديات المشتركة للدولتين
خلال زيارته للمنامة... رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع نظيره البحريني التحديات المشتركة للدولتين
التقى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الخميس، مع نظيره البحريني، ورئيس الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، خلال زيارته لمملكة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:12+0000
2022-03-10T16:12+0000
إسرائيل
رئيس وزراء البحرين
العالم العربي
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وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن كوخافي واصل زيارته إلى المملكة، والتي بدأها قبل يومين، حيث التقى بكبار القادة العسكريين في البحرين، على رأسهم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، ووزير شؤون الدفاع الفريق عبد الله بن حسن النعيمي.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن كوخافي بحث التحديات المشتركة للدولتين وفرص توسيع التعاون بين البلدين.ومن جانبه، نقل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن كوخافي أن بلاده قامت في العام الأخير بإنشاء شبكة تعاون استراتيجية أمنية مع دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، تعزز الميزة الاستراتيجية في مواجهة التهديدات في المحيط.وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي بأن زيارته للبحرين خطوة مهمة وفرصة ذهبية للتعاون في مجالات وجبهات مختلفة.وفي السياق نفسه، وصل رئيس الأركان الإسرائيلي إلى مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والتقى مع قائد الأسطول الأدميرال شارلز براد كوبر، وناقشا مواصلة التعاون بين الجيشين، الإسرائيلي والأمريكي، وملفات أخرى ضرورية أخرى للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمييْن.
إسرائيل
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إسرائيل, رئيس وزراء البحرين, العالم العربي

خلال زيارته للمنامة... رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع نظيره البحريني التحديات المشتركة للدولتين

16:12 GMT 10.03.2022
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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التقى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الخميس، مع نظيره البحريني، ورئيس الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، خلال زيارته لمملكة البحرين.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن كوخافي واصل زيارته إلى المملكة، والتي بدأها قبل يومين، حيث التقى بكبار القادة العسكريين في البحرين، على رأسهم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، ووزير شؤون الدفاع الفريق عبد الله بن حسن النعيمي.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن كوخافي بحث التحديات المشتركة للدولتين وفرص توسيع التعاون بين البلدين.
ومن جانبه، نقل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن كوخافي أن بلاده قامت في العام الأخير بإنشاء شبكة تعاون استراتيجية أمنية مع دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، تعزز الميزة الاستراتيجية في مواجهة التهديدات في المحيط.
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي بأن زيارته للبحرين خطوة مهمة وفرصة ذهبية للتعاون في مجالات وجبهات مختلفة.
وفي السياق نفسه، وصل رئيس الأركان الإسرائيلي إلى مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والتقى مع قائد الأسطول الأدميرال شارلز براد كوبر، وناقشا مواصلة التعاون بين الجيشين، الإسرائيلي والأمريكي، وملفات أخرى ضرورية أخرى للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمييْن.
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