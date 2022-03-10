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https://arabic.sputniknews.com/20220310/رئيس-الوزراء-الإسباني-يصدق-التزييف-الإعلامي-بشأن-قصف-مستشفى-الولادة-ويعتبرها-جرائم-حرب-1059729214.html
رئيس الوزراء الإسباني يصدق التزييف الإعلامي بشأن "قصف مستشفى الولادة" ويعتبره جريمة حرب
رئيس الوزراء الإسباني يصدق التزييف الإعلامي بشأن "قصف مستشفى الولادة" ويعتبره جريمة حرب
انتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، جرائم الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد ظهور صورة مزيفة عن مستشفى للولادة في ماريوبول، الذي يتهم فيها الغرب... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:09+0000
2022-03-10T14:10+0000
العالم
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وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسباني بعد تصريحات مماثلة لعديد من الزعماء والمسؤولين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أدان الحادثة المزيفة والتي تم تصويرها من قبل مخرجين لإدانة روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول.وقال سانشيز: ""في كل مرة يصبح الأمر أكثر وضوحًا عندما نرى صورًا للحرب، نرى اليوم كيف يتم قصف المستشفيات ويتعرض السكان للهجوم، ومن الواضح أنهم ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون جرائم حرب على الأرجح. وبالتالي لا ينبغي أن تذهب جرائم الحرب هذه دون عقاب ". وأضاف أن "إسبانيا مع دول اخرى تعزز التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية". واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في ماريوبول، والذي تبين بعد ذلك أنه تصوير معد وغير حقيقي ولعبت بطولته عارضة الأزياء الأوكرانية ماريانا بودجورسكايا التي قامت بتصوير فيلم حول مستشفى للولادة في ماريوبول.
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رئيس الوزراء الإسباني يصدق التزييف الإعلامي بشأن "قصف مستشفى الولادة" ويعتبره جريمة حرب

14:09 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 10.03.2022)
© Youtubeبيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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انتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، جرائم الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد ظهور صورة مزيفة عن مستشفى للولادة في ماريوبول، الذي يتهم فيها الغرب روسيا.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسباني بعد تصريحات مماثلة لعديد من الزعماء والمسؤولين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أدان الحادثة المزيفة والتي تم تصويرها من قبل مخرجين لإدانة روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول.
وقال سانشيز: ""في كل مرة يصبح الأمر أكثر وضوحًا عندما نرى صورًا للحرب، نرى اليوم كيف يتم قصف المستشفيات ويتعرض السكان للهجوم، ومن الواضح أنهم ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون جرائم حرب على الأرجح. وبالتالي لا ينبغي أن تذهب جرائم الحرب هذه دون عقاب ".
وأضاف أن "إسبانيا مع دول اخرى تعزز التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية".
واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في ماريوبول، والذي تبين بعد ذلك أنه تصوير معد وغير حقيقي ولعبت بطولته عارضة الأزياء الأوكرانية ماريانا بودجورسكايا التي قامت بتصوير فيلم حول مستشفى للولادة في ماريوبول.
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