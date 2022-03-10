https://arabic.sputniknews.com/20220310/رئيس-بولندا-يطالب-نائبة-بايدن-بتسريع-وتيرة-تسليم-الأسلحة-الأمريكية-لبلاده-1059724099.html
رئيس بولندا يطالب نائبة بايدن بتسريع وتيرة تسليم الأسلحة الأمريكية لبلاده
رئيس بولندا يطالب نائبة بايدن بتسريع وتيرة تسليم الأسلحة الأمريكية لبلاده
طلب الرئيس البولندي، أندريه دودا، من نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، بتسريع وتيرة توريد الأسلحة الأمريكية إلى بلاده، وذلك على خلفية حاجة بولندا... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:17+0000
2022-03-10T13:17+0000
2022-03-10T13:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال دودا في مؤتمر صحفي، جمعه بنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في العاصمة وارسو، اليوم الخميس: "نريد تعزيز أمننا في بولندا... وذلك من خلال شراء أسلحة أمريكية للجيش البولندي".وأوضح دودا أن بلاده تعمل على استيراد أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت"، وبرنامج شراء مقاتلات من النوع F-35، فضلا عن اقتناء دبابات "أبرامز" الأمريكية القتالية الحديثة الصنع، والتي تم إطلاقها مؤخرا.هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/لافروف-روسيا-لا-تقبل-بوجود-أسلحة-نووية-أمريكية-في-أوروبا-وحان-موعد-عودتها-إلى-الوطن-1059310392.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس بولندا يطالب نائبة بايدن بتسريع وتيرة تسليم الأسلحة الأمريكية لبلاده
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طلب الرئيس البولندي، أندريه دودا، من نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، بتسريع وتيرة توريد الأسلحة الأمريكية إلى بلاده، وذلك على خلفية حاجة بولندا لتعزيز أمنها الدفاعي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال دودا في مؤتمر صحفي، جمعه بنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في العاصمة وارسو، اليوم الخميس: "نريد تعزيز أمننا في بولندا... وذلك من خلال شراء أسلحة أمريكية للجيش البولندي".
وأوضح دودا أن بلاده تعمل على استيراد أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت"، وبرنامج شراء مقاتلات من النوع F-35، فضلا عن اقتناء دبابات "أبرامز" الأمريكية القتالية الحديثة الصنع، والتي تم إطلاقها مؤخرا.
هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة
".
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.