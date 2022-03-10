https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تحظر-تصدير-الحبوب-حتى-31-أغسطس-1059737621.html
روسيا تحظر تصدير الحبوب حتى 31 أغسطس
روسيا تحظر تصدير الحبوب حتى 31 أغسطس
قررت اللجنة الفرعية للجمارك حظر تصدير الحبوب من روسيا حتى 31 أغسطس/آب، وينطبق ذلك على القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:15+0000
2022-03-10T17:15+0000
2022-03-10T17:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وشمل قرار اللجنة الجمركية عدة مواد غذائية كالسكر الأبيض وقصب السكر الخام.وأكدت اللجنة أنه يمكن التصدير إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على أساس تصاريح من وزارة الزراعة.كما فرضت الحكومة الروسية حظرا على تصدير سيارات الركاب حتى 31 ديسمبر/كاون الأول 2022.فرض مجلس الوزراء حظرا على توريد الطائرات والطائرات المسيرة للخارج حتى نهاية عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعلن-قائمة-المواد-المحظور-تصديرها-من-روسيا-1059734862.html
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روسيا
روسيا تحظر تصدير الحبوب حتى 31 أغسطس
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قررت اللجنة الفرعية للجمارك حظر تصدير الحبوب من روسيا حتى 31 أغسطس/آب، وينطبق ذلك على القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة.
وشمل قرار اللجنة الجمركية عدة مواد غذائية كالسكر الأبيض وقصب السكر الخام.
وأكدت اللجنة أنه يمكن التصدير إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على أساس تصاريح من وزارة الزراعة.
كما فرضت الحكومة الروسية حظرا على تصدير سيارات الركاب حتى 31 ديسمبر/كاون الأول 2022.
فرض مجلس الوزراء حظرا على توريد الطائرات والطائرات المسيرة للخارج حتى نهاية عام 2022.