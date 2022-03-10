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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بشأن-النشاط-البيولوجي-الأمريكي-في-أوكرانيا-1059744790.html
روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا
روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا
طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T22:34+0000
2022-03-10T22:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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الأمم المتحدة ـ سبوتنيك. وقال نائب الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكييوم عبر تويتر: "البعثة الروسية طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن في 11 مارس لمناقشة الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا".وفي وقت سابق، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، لمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع أخيرة أن هناك مخاوف بشأن تولي روسيا لمختبرات الأبحاث البيولوجية في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم الخميس إن الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض القاتلة.وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-الهدف-من-الأبحاث-البيولوجية-للبنتاغون-نقل-الجراثيم-عن-طريق-الطيوربين-أوكرانيا-وروسيا-1059702883.html
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روسيا

روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا

22:34 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.
الأمم المتحدة ـ سبوتنيك. وقال نائب الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكييوم عبر تويتر: "البعثة الروسية طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن في 11 مارس لمناقشة الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، لمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع أخيرة أن هناك مخاوف بشأن تولي روسيا لمختبرات الأبحاث البيولوجية في أوكرانيا.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم الخميس إن الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض القاتلة.
وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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