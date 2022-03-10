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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعلن-عن-هدنة-جديدة-وفتح-ممرات-إنسانية-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية--1059742492.html
روسيا تعلن عن هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
روسيا تعلن عن هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت مرة أخرى عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، غدا الجمعة، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T20:19+0000
2022-03-10T20:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب المقر، فإن العمل بـ"نظام الصمت" أو "الهدنة" يبدأ من الساعة 10:00 يوم 11 مارس/ آذار، مع توفير ممرات إنسانية في عدد من الاتجاهات.وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية الروسي أنه خلال العمليات الإنسانية التي جرت اليوم، استبدل الجانب الأوكراني سائقي الحافلات الأوكرانية بضباط من إدارة أمن الدولة.وبين المقر أنه من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين لهذه القوافل بشكل مسبق.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-مزاعم-قصف-مستشفى-ماريوبول-عمل-استفزازي-متكامل-1059737365.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تعلن عن هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية

20:19 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 10.03.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت مرة أخرى عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، غدا الجمعة، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن.
وبحسب المقر، فإن العمل بـ"نظام الصمت" أو "الهدنة" يبدأ من الساعة 10:00 يوم 11 مارس/ آذار، مع توفير ممرات إنسانية في عدد من الاتجاهات.

ونوه المقر الروسي إلى أن الممرات الإنسانية ستعمل من مدن كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركوف وماريوبول.

وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: مزاعم قصف مستشفى ماريوبول عمل استفزازي متكامل
16:58 GMT
وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية الروسي أنه خلال العمليات الإنسانية التي جرت اليوم، استبدل الجانب الأوكراني سائقي الحافلات الأوكرانية بضباط من إدارة أمن الدولة.
وبين المقر أنه من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين لهذه القوافل بشكل مسبق.
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