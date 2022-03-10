https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعلن-عن-هدنة-جديدة-وفتح-ممرات-إنسانية-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية--1059742492.html
روسيا تعلن عن هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
روسيا تعلن عن هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت مرة أخرى عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، غدا الجمعة، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T20:19+0000
2022-03-10T20:19+0000
2022-03-10T20:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب المقر، فإن العمل بـ"نظام الصمت" أو "الهدنة" يبدأ من الساعة 10:00 يوم 11 مارس/ آذار، مع توفير ممرات إنسانية في عدد من الاتجاهات.وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية الروسي أنه خلال العمليات الإنسانية التي جرت اليوم، استبدل الجانب الأوكراني سائقي الحافلات الأوكرانية بضباط من إدارة أمن الدولة.وبين المقر أنه من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين لهذه القوافل بشكل مسبق.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-مزاعم-قصف-مستشفى-ماريوبول-عمل-استفزازي-متكامل-1059737365.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تعلن عن هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
20:19 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت مرة أخرى عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، غدا الجمعة، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن.
وبحسب المقر، فإن العمل بـ"نظام الصمت" أو "الهدنة" يبدأ من الساعة 10:00 يوم 11 مارس/ آذار، مع توفير ممرات إنسانية في عدد من الاتجاهات.
ونوه المقر الروسي إلى أن الممرات الإنسانية ستعمل من مدن كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركوف وماريوبول.
وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية الروسي أنه خلال العمليات الإنسانية التي جرت اليوم، استبدل الجانب الأوكراني سائقي الحافلات الأوكرانية بضباط من إدارة أمن الدولة.
وبين المقر أنه من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين لهذه القوافل بشكل مسبق.