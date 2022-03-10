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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعلن-قائمة-المواد-المحظور-تصديرها-من-روسيا-1059734862.html
روسيا تعلن قائمة المواد المحظور تصديرها من روسيا
روسيا تعلن قائمة المواد المحظور تصديرها من روسيا
أقرت الحكومة الروسية قائمةً بالسلع والمعدات الممنوع تصديرها من البلاد حتى نهاية عام 2022. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:51+0000
2022-03-10T15:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وتشمل القائمة المعدات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية.وضمت القائمة أكثر من 200 عنصر، بما في ذلك عربات السكك الحديدية والقاطرات والحاويات والتوربينات وآلات معالجة المعادن والحجر والشاشات وأجهزة العرض ووحدات التحكم واللوحات.وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار السوق الروسية.يقتصر تصدير هذه السلع مؤقتًا على جميع البلدان الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وكذلك أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.بالإضافة إلى ذلك، فإن تصدير أنواع معينة من الأخشاب من روسيا محدود حتى نهاية العام. وهو محظور في الدول التي "ارتكبت أعمالا غير ودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/برلين-تواجه-توسيع-العقوبات-الغربية-ضد-موسكو-ورفض-غربي-أمريكي-إقامة-منطقة-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-1059730113.html
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روسيا تعلن قائمة المواد المحظور تصديرها من روسيا

15:51 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
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أقرت الحكومة الروسية قائمةً بالسلع والمعدات الممنوع تصديرها من البلاد حتى نهاية عام 2022.
وتشمل القائمة المعدات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية.
وضمت القائمة أكثر من 200 عنصر، بما في ذلك عربات السكك الحديدية والقاطرات والحاويات والتوربينات وآلات معالجة المعادن والحجر والشاشات وأجهزة العرض ووحدات التحكم واللوحات.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار السوق الروسية.
يقتصر تصدير هذه السلع مؤقتًا على جميع البلدان الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وكذلك أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تصدير أنواع معينة من الأخشاب من روسيا محدود حتى نهاية العام. وهو محظور في الدول التي "ارتكبت أعمالا غير ودية".
برلين تواجه توسعة العقوبات الغربية ضد موسكو.. ورفض غربي أمريكي إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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