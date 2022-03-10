https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعلن-قائمة-المواد-المحظور-تصديرها-من-روسيا-1059734862.html
روسيا تعلن قائمة المواد المحظور تصديرها من روسيا
روسيا تعلن قائمة المواد المحظور تصديرها من روسيا
أقرت الحكومة الروسية قائمةً بالسلع والمعدات الممنوع تصديرها من البلاد حتى نهاية عام 2022. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:51+0000
2022-03-10T15:51+0000
2022-03-10T15:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/43/1041964364_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_881e6fb63b39b7c1c3ad8c9e574c45d9.jpg
وتشمل القائمة المعدات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية.وضمت القائمة أكثر من 200 عنصر، بما في ذلك عربات السكك الحديدية والقاطرات والحاويات والتوربينات وآلات معالجة المعادن والحجر والشاشات وأجهزة العرض ووحدات التحكم واللوحات.وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار السوق الروسية.يقتصر تصدير هذه السلع مؤقتًا على جميع البلدان الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وكذلك أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.بالإضافة إلى ذلك، فإن تصدير أنواع معينة من الأخشاب من روسيا محدود حتى نهاية العام. وهو محظور في الدول التي "ارتكبت أعمالا غير ودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/برلين-تواجه-توسيع-العقوبات-الغربية-ضد-موسكو-ورفض-غربي-أمريكي-إقامة-منطقة-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-1059730113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/43/1041964364_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_14fee54c960301d806732933309ee5d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تعلن قائمة المواد المحظور تصديرها من روسيا
تابعنا عبر
أقرت الحكومة الروسية قائمةً بالسلع والمعدات الممنوع تصديرها من البلاد حتى نهاية عام 2022.
وتشمل القائمة المعدات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية.
وضمت القائمة أكثر من 200 عنصر، بما في ذلك عربات السكك الحديدية والقاطرات والحاويات والتوربينات وآلات معالجة المعادن والحجر والشاشات وأجهزة العرض ووحدات التحكم واللوحات.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار السوق الروسية.
يقتصر تصدير هذه السلع مؤقتًا على جميع البلدان الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وكذلك أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تصدير أنواع معينة من الأخشاب من روسيا محدود حتى نهاية العام. وهو محظور في الدول التي "ارتكبت أعمالا غير ودية".